Маркес: Я был готов завершить карьеру

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В конце 2021 года Марк Маркес упал с мотоцикла на тренировке и повредил глазной нерв, что привело к тому, что у спортсмена начало двоиться в глазах. Он пропустил две финальные гонки 2021 года и не смог восстановиться до конца прошлого года.

Однако в начале 2022 года здоровье Маркеса улучшилось, что позволило ему успешно выступить на предсезонных тестах. Тем не менее самый титулованный из действующих участников MotoGP признался, что несколько месяцев назад всерьез подумывал о завершении карьеры.

«В 2020 году и в начале 2021 года мне казалось, что я нахожусь на пике, – сказал Маркес после закрытого показа документального фильма о MotoGP в Париже. – Но потом случилась эта травма. У меня двоилось в глазах, и в таком состоянии я определенно не мог выступать по состоянию здоровья. Собственно, доктор позже сказал мне, что восстановление моего зрения было чудом.

К счастью, у меня сейчас есть вера в себя. Когда это произойдет, я уйду из гонок. Зимой я был к этому близок. Я всерьез думал о завершении карьеры, это могло произойти. Доктор описал мне различные сценарии, и один из них обещал нормальную жизнь, но без возможности носиться на мотоцикле со скоростью 250 километров в час».

Маркес тажке сделал прогноз на 2022 год, не став записывать себя в число главных претендентов на титул.

«Сейчас есть 12 гонщиков заводских команд, которые могут претендовать на титул, но фаворитами остаются действующий чемпион Фабио Куартараро и вице-чемпион Пекко Баньяя, – сказал Маркес. – Надо быть таким как Рафаэль Надаль, чтобы после травмы вновь начать побеждать».

Дополнительная информация: Альба Мейс