Маркес взял на себя вину за аварию в Муджелло
Шестикратный чемпион остался доволен этапом, несмотря на аварию
Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес закончил борьбу на Гран При Италии уже на втором круге. Испанец атаковал Брэда Биндера во втором повороте, но упал с мотоцикла. После финиша гонщик взял на себя вину за инцидент.
«Я коснулся Биндера, – сказал Маркес DAZN. – Это был гоночный инцидент, но если кого и винить, то меня. Я подъезжал сзади, пытался обогнать его во втором повороте. Мы были в шикане, где таким же образом упало еще несколько пилотов. Он закрыл мне путь и, к счастью, упал только я».
Несмотря на падение, Маркес вынес из этапа в Муджелло положительные моменты:
«Я впервые на первом круге почувствовал, что могу атаковать, а не только оборонять позицию. Да, впереди была бы сложная гонка, но мы точно сделали шаг вперед. Хорошо, что новый этап уже через неделю, а я буду свежее, так как эту гонку не провел до конца».
«Моторспорт.ТВ» транслирует все этапы текущего сезона MotoGP. Ближайший Гран При пройдет в Барселоне с 4 по 6 июня.
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Об этой статье
|Серия
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|Этап
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|Пилоты
|Марк Маркес
|Автор
|Льюис Дункан