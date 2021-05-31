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MotoGP / Гран При Италии Новости

Маркес взял на себя вину за аварию в Муджелло

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Шестикратный чемпион остался доволен этапом, несмотря на аварию

Маркес взял на себя вину за аварию в Муджелло

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес закончил борьбу на Гран При Италии уже на втором круге. Испанец атаковал Брэда Биндера во втором повороте, но упал с мотоцикла. После финиша гонщик взял на себя вину за инцидент.

«Я коснулся Биндера, – сказал Маркес DAZN. – Это был гоночный инцидент, но если кого и винить, то меня. Я подъезжал сзади, пытался обогнать его во втором повороте. Мы были в шикане, где таким же образом упало еще несколько пилотов. Он закрыл мне путь и, к счастью, упал только я».

Несмотря на падение, Маркес вынес из этапа в Муджелло положительные моменты:

«Я впервые на первом круге почувствовал, что могу атаковать, а не только оборонять позицию. Да, впереди была бы сложная гонка, но мы точно сделали шаг вперед. Хорошо, что новый этап уже через неделю, а я буду свежее, так как эту гонку не провел до конца».

«Моторспорт.ТВ» транслирует все этапы текущего сезона MotoGP. Ближайший Гран При пройдет в Барселоне с 4 по 6 июня.

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С 2022 года в MotoGP будет 8 байков Ducati

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С 2022 года в MotoGP будет 8 байков Ducati
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Италии
Пилоты Марк Маркес
Автор Льюис Дункан

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