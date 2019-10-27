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MotoGP / Гран При Австралии / Отчет о гонке

Маркес выиграл в Австралии, Виньялес упал в борьбе с ним на финальном круге

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Маркес выиграл в Австралии, Виньялес упал в борьбе с ним на финальном круге
Автор:
, Ответственный редактор
27 окт. 2019 г., 05:05

Напряженное сражение за победу на Филлип-Айленде закончилось в пользу действующего чемпиона мира. Вместе с ним на подиум поднялись Кэл Кратчлоу и Джек Миллер.

Австралийская гонка прошла в лучших традициях MotoGP – много красивой борьбы, частые смены позиций и победа Марка Маркеса. Испанец из Honda стал сильнейшим в 11-й раз в сезоне и в 55-й в карьере, несмотря на проигранный старт. 

Он выпал из тройки лидеров и на первых кругах был чуть позади, пока пелотон успели возглавить Валентино Росси и Андреа Янноне. Но вскоре Марк вернулся в тройку, с контактом прошел Кэла Кратчлоу и повис на хвосте Маверика Виньялеса.

 

Обладатель поула тоже скверно начал гонку и даже был какое-то время седьмым, но довольно быстро вышел вперед. Они с Маркесом далеко уехали от преследователей – было ясно, что все решится в концовке. Марк, как и прежде, не спешил с атакой, и лишь на последнем круге вышел вперед. Виньялес попробовал контратаковать, но не удержал равновесие.

 

В итоге второе место досталось Кратчлоу, который именно на Филлип-Айленде год назад попал в серьезную аварию, а третьим, выиграв борьбу в плотной группе, стал кумир австралийских болельщиков Джек Миллер.

 

Свою лучшую гонку в премьер-класса провел Франческо Баньяя, ставший четвертым – до подиума дебютанту сезона из Pramac не хватило шести сотых. Янноне показал лучший в сезоне для cебя и Aprilia шестой результат. Между ними в протоколе расположился Хоан Мир.

Лишь следом финишировали Андреа Довициозо, потерявший несколько позиций из-за ошибки на последнем круге, и Валентино Росси. 

Уже после первого поворота гонка закончилась для Данило Петруччи и Фабио Квартараро: итальянец после контакта в послестартовой толчее стетел со своего байка и ударился о мотоцикл французского гонщика. Обоих осмотрели врачи, не найдя повреждений.

 

Жоан Зарко в дебютной гонке за LCR Honda финишировал 13-м, Хорхе Лоренсо стал 16-м и последним.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки на Филлип-Айленде.

Результаты Гран При Австралии

Позиция # Гонщик Мотоцикл Время Отставание
1 93 Spain Марк Маркес Honda 40'43.729  
2 35 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 40'55.142 11.413
3 43 Australia Джек Миллер Ducati 40'58.228 14.499
4 63 Italy Франческо Баньяя Ducati 40'58.283 14.554
5 36 Spain Хоан Мир Suzuki 40'58.546 14.817
6 29 Italy Андреа Янноне Aprilia 40'59.009 15.280
7 4 Italy Андреа Довициозо Ducati 40'59.023 15.294
8 46 Italy Валентино Росси Yamaha 40'59.570 15.841
9 42 Spain Алекс Ринс Suzuki 40'59.761 16.032
10 41 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 41'00.319 16.590
11 21 Italy Франко Морбиделли Yamaha 41'07.874 24.145
12 44 Spain Пол Эспаргаро KTM 41'10.383 26.654
13 5 France Жоан Зарко Honda 41'10.487 26.758
14 17 Czech Republic Карел Абрагам Ducati 41'28.641 44.912
15 55 Malaysia Хафиз Сьяхрин KTM 41'28.697 44.968
16 99 Spain Хорхе Лоренсо Honda 41'49.774 01'06.045
  12 Spain Маверик Виньялес Yamaha 39'12.021 1 Lap
  82 Finland Мика Каллио KTM 36'58.452 3 Laps
  53 Spain Эстеве Рабат Ducati 04'49.459 24 Laps
  20 France Фабио Куартараро Yamaha 27 laps  
  9 Italy Данило Петруччи Ducati 27 laps  
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Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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