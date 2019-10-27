Маркес выиграл в Австралии, Виньялес упал в борьбе с ним на финальном круге
Напряженное сражение за победу на Филлип-Айленде закончилось в пользу действующего чемпиона мира. Вместе с ним на подиум поднялись Кэл Кратчлоу и Джек Миллер.
Австралийская гонка прошла в лучших традициях MotoGP – много красивой борьбы, частые смены позиций и победа Марка Маркеса. Испанец из Honda стал сильнейшим в 11-й раз в сезоне и в 55-й в карьере, несмотря на проигранный старт.
Он выпал из тройки лидеров и на первых кругах был чуть позади, пока пелотон успели возглавить Валентино Росси и Андреа Янноне. Но вскоре Марк вернулся в тройку, с контактом прошел Кэла Кратчлоу и повис на хвосте Маверика Виньялеса.
Обладатель поула тоже скверно начал гонку и даже был какое-то время седьмым, но довольно быстро вышел вперед. Они с Маркесом далеко уехали от преследователей – было ясно, что все решится в концовке. Марк, как и прежде, не спешил с атакой, и лишь на последнем круге вышел вперед. Виньялес попробовал контратаковать, но не удержал равновесие.
В итоге второе место досталось Кратчлоу, который именно на Филлип-Айленде год назад попал в серьезную аварию, а третьим, выиграв борьбу в плотной группе, стал кумир австралийских болельщиков Джек Миллер.
Свою лучшую гонку в премьер-класса провел Франческо Баньяя, ставший четвертым – до подиума дебютанту сезона из Pramac не хватило шести сотых. Янноне показал лучший в сезоне для cебя и Aprilia шестой результат. Между ними в протоколе расположился Хоан Мир.
Лишь следом финишировали Андреа Довициозо, потерявший несколько позиций из-за ошибки на последнем круге, и Валентино Росси.
Уже после первого поворота гонка закончилась для Данило Петруччи и Фабио Квартараро: итальянец после контакта в послестартовой толчее стетел со своего байка и ударился о мотоцикл французского гонщика. Обоих осмотрели врачи, не найдя повреждений.
Жоан Зарко в дебютной гонке за LCR Honda финишировал 13-м, Хорхе Лоренсо стал 16-м и последним.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки на Филлип-Айленде.
Результаты Гран При Австралии
|Позиция
|#
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отставание
|1
|93
|Марк Маркес
|Honda
|40'43.729
|2
|35
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|40'55.142
|11.413
|3
|43
|Джек Миллер
|Ducati
|40'58.228
|14.499
|4
|63
|Франческо Баньяя
|Ducati
|40'58.283
|14.554
|5
|36
|Хоан Мир
|Suzuki
|40'58.546
|14.817
|6
|29
|Андреа Янноне
|Aprilia
|40'59.009
|15.280
|7
|4
|Андреа Довициозо
|Ducati
|40'59.023
|15.294
|8
|46
|Валентино Росси
|Yamaha
|40'59.570
|15.841
|9
|42
|Алекс Ринс
|Suzuki
|40'59.761
|16.032
|10
|41
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|41'00.319
|16.590
|11
|21
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|41'07.874
|24.145
|12
|44
|Пол Эспаргаро
|KTM
|41'10.383
|26.654
|13
|5
|Жоан Зарко
|Honda
|41'10.487
|26.758
|14
|17
|Карел Абрагам
|Ducati
|41'28.641
|44.912
|15
|55
|Хафиз Сьяхрин
|KTM
|41'28.697
|44.968
|16
|99
|Хорхе Лоренсо
|Honda
|41'49.774
|01'06.045
|12
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|39'12.021
|1 Lap
|82
|Мика Каллио
|KTM
|36'58.452
|3 Laps
|53
|Эстеве Рабат
|Ducati
|04'49.459
|24 Laps
|20
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|27 laps
|9
|Данило Петруччи
|Ducati
|27 laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Австралии
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Александр Кабановский
Маркес выиграл в Австралии, Виньялес упал в борьбе с ним на финальном круге
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