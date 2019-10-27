Маркес выиграл в Австралии, Виньялес упал в борьбе с ним на финальном круге

Австралийская гонка прошла в лучших традициях MotoGP – много красивой борьбы, частые смены позиций и победа Марка Маркеса. Испанец из Honda стал сильнейшим в 11-й раз в сезоне и в 55-й в карьере, несмотря на проигранный старт.

Он выпал из тройки лидеров и на первых кругах был чуть позади, пока пелотон успели возглавить Валентино Росси и Андреа Янноне. Но вскоре Марк вернулся в тройку, с контактом прошел Кэла Кратчлоу и повис на хвосте Маверика Виньялеса.

Обладатель поула тоже скверно начал гонку и даже был какое-то время седьмым, но довольно быстро вышел вперед. Они с Маркесом далеко уехали от преследователей – было ясно, что все решится в концовке. Марк, как и прежде, не спешил с атакой, и лишь на последнем круге вышел вперед. Виньялес попробовал контратаковать, но не удержал равновесие.

В итоге второе место досталось Кратчлоу, который именно на Филлип-Айленде год назад попал в серьезную аварию, а третьим, выиграв борьбу в плотной группе, стал кумир австралийских болельщиков Джек Миллер.

Свою лучшую гонку в премьер-класса провел Франческо Баньяя, ставший четвертым – до подиума дебютанту сезона из Pramac не хватило шести сотых. Янноне показал лучший в сезоне для cебя и Aprilia шестой результат. Между ними в протоколе расположился Хоан Мир.

Лишь следом финишировали Андреа Довициозо, потерявший несколько позиций из-за ошибки на последнем круге, и Валентино Росси.

Уже после первого поворота гонка закончилась для Данило Петруччи и Фабио Квартараро: итальянец после контакта в послестартовой толчее стетел со своего байка и ударился о мотоцикл французского гонщика. Обоих осмотрели врачи, не найдя повреждений.

Жоан Зарко в дебютной гонке за LCR Honda финишировал 13-м, Хорхе Лоренсо стал 16-м и последним.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки на Филлип-Айленде.

Результаты Гран При Австралии