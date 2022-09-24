Маркес выиграл дождевую квалификацию MotoGP в Мотеги

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Квалификацию Гран При Японии из-за ненастной погоды удалось начать лишь с часовой задержкой. Условия оставались сложными, потому по ходу сессии гонщики часто ошибались и допускали падения.

На мокром асфальте, когда качества мотоцикла отходят на второй план, блеснул Марк Маркес. Лидер Honda проехал быстрее всех (1:55.214), завоевал свой 63-й поул в карьере – и первый с Гран При Японии 2019 года. Перерыв между двумя выигранными квалификациями составил 1071 день.

Вторым в воскресенье предстоит стартовать Жоану Зарко из Pramac Ducati. Вместе с напарником Хорхе Мартином они пробились из первого сегмента, после чего опытный француз на какое-то время возглавил промежуточную таблицу в финале, но в итоге отстал на две десятых.

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Дополнил первый стартовый ряд Брэд Биндер – для гонщика KTM третье место стало лучшим результатом в карьере. Южноафриканец буквально под клетчатым флагом смог опередить сильнейшего представителя Aprilia Маверика Виньялеса.

Лидер сезона Фабио Куартараро с самого начала уик-энда смотрелся не особенно здорово и в квалификации показал только девятую скорость. Впрочем, его главный соперник Франческо Баньяя и вовсе провалил квалификацию, оставшись 12-м.

Франческо Баньяя, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Победитель предыдущей гонки в Арагоне Энеа Бастьянини не удержал равновесие по ходу первого сегмента и начнет гонку с 13-й позиции. Также упал Мигель Оливейра – это случилось за три с небольшим минуты до конца финала, когда португалец из KTM занимал третье место и шел с улучшением графика.

Главный кумир местных болельщиков Такааки Накагами не смог порадовать их результатом: гонщик LCR Honda повредил кисть в падении неделю назад и в пятницу признавался, что «его перчатка пропитана кровью». Несмотря на это, японец был быстр в тренировках, однако в квалификации не удержал мотоцикл и остался самым последним.

Заявленный Honda по «уайлд-кард» Тецуя Нагашима стартует 19-м, а еще один местный гонщик Такуя Цуда на Suzuki – 21-м.

Результаты квалификации Гран При Японии MotoGP (второй сегмент)