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MotoGP / Гран При Японии Отчет о квалификации

Маркес выиграл дождевую квалификацию MotoGP в Мотеги

Невероятный испанец завоевал свой первый поул после трехлетнего перерыва, претенденты на титул остались далеко позади

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Маркес выиграл дождевую квалификацию MotoGP в Мотеги
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Квалификацию Гран При Японии из-за ненастной погоды удалось начать лишь с часовой задержкой. Условия оставались сложными, потому по ходу сессии гонщики часто ошибались и допускали падения. 

На мокром асфальте, когда качества мотоцикла отходят на второй план, блеснул Марк Маркес. Лидер Honda проехал быстрее всех (1:55.214), завоевал свой 63-й поул в карьере – и первый с Гран При Японии 2019 года. Перерыв между двумя выигранными квалификациями составил 1071 день.

Вторым в воскресенье предстоит стартовать Жоану Зарко из Pramac Ducati. Вместе с напарником Хорхе Мартином они пробились из первого сегмента, после чего опытный француз на какое-то время возглавил промежуточную таблицу в финале, но в итоге отстал на две десятых. 

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Дополнил первый стартовый ряд Брэд Биндер – для гонщика KTM третье место стало лучшим результатом в карьере. Южноафриканец буквально под клетчатым флагом смог опередить сильнейшего представителя Aprilia Маверика Виньялеса. 

Лидер сезона Фабио Куартараро с самого начала уик-энда смотрелся не особенно здорово и в квалификации показал только девятую скорость. Впрочем, его главный соперник Франческо Баньяя и вовсе провалил квалификацию, оставшись 12-м. 

Франческо Баньяя, Ducati Team

Франческо Баньяя, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Победитель предыдущей гонки в Арагоне Энеа Бастьянини не удержал равновесие по ходу первого сегмента и начнет гонку с 13-й позиции. Также упал Мигель Оливейра – это случилось за три с небольшим минуты до конца финала, когда португалец из KTM занимал третье место и шел с улучшением графика. 

Главный кумир местных болельщиков Такааки Накагами не смог порадовать их результатом: гонщик LCR Honda повредил кисть в падении неделю назад и в пятницу признавался, что «его перчатка пропитана кровью». Несмотря на это, японец был быстр в тренировках, однако в квалификации не удержал мотоцикл и остался самым последним. 

Заявленный Honda по «уайлд-кард» Тецуя Нагашима стартует 19-м, а еще один местный гонщик Такуя Цуда на Suzuki – 21-м. 

Результаты квалификации Гран При Японии MotoGP (второй сегмент)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Марк Маркес Honda 1'55.214  
2 France Жоан Зарко Ducati 1'55.422 0.208
3 South Africa Брэд Биндер KTM 1'55.537 0.323
4 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'55.620 0.406
5 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'55.686 0.472
6 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'55.771 0.557
7 Australia Джек Миллер Ducati 1'55.784 0.570
8 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'55.895 0.681
9 France Фабио Куартараро Yamaha 1'56.326 1.112
10 Italy Лука Марини Ducati 1'56.354 1.140
11 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'57.354 2.140
12 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'57.373 2.159
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