Маркес впервые после операции проехал на байке

В конце ноября Марк Маркес перенес операцию на правом плече, которая прошла успешно, однако восстановление испанца потребовало более длительного времени, чем первоначально ожидали медики.

Официальные тесты MotoGP стартуют на «Сепанге» уже 2 февраля, и личный врач гонщика говорил, что к этой сессии Марк еще не будет готов на все 100%.

В четверг Маркес опубликовал в своем твиттере фото с заездов на гоночном мотоцикле одного из «младших» классов, снабдив их подписью: «После двух месяцев без мотоцикла я вновь в седле, чтобы оценить состояние правого плеча. Ощущения не самые лучшие, но я очень доволен, так как мы делаем важные шаги».

Новый сезон MotoGP стартует в Катаре уже 5 марта. Следить за гонками вы сможете в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».