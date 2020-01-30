Маркес впервые после операции проехал на байке
Действующий чемпион MotoGP начал подгоговку к предстоящему сезону – однако признал, что пока все складывается не очень здорово.
В конце ноября Марк Маркес перенес операцию на правом плече, которая прошла успешно, однако восстановление испанца потребовало более длительного времени, чем первоначально ожидали медики.
Официальные тесты MotoGP стартуют на «Сепанге» уже 2 февраля, и личный врач гонщика говорил, что к этой сессии Марк еще не будет готов на все 100%.
В четверг Маркес опубликовал в своем твиттере фото с заездов на гоночном мотоцикле одного из «младших» классов, снабдив их подписью: «После двух месяцев без мотоцикла я вновь в седле, чтобы оценить состояние правого плеча. Ощущения не самые лучшие, но я очень доволен, так как мы делаем важные шаги».
Новый сезон MotoGP стартует в Катаре уже 5 марта. Следить за гонками вы сможете в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».
Фотограф: Марк Маркес
Фотограф: Марк Маркес
Фотограф: Марк Маркес
Фотограф: Марк Маркес
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Марк Маркес В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Маркес впервые после операции проехал на байке
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