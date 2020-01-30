Главные события
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Следующее событие через
13 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Маркес впервые после операции проехал на байке

Поделились
Комментарии
Маркес впервые после операции проехал на байке
Автор:
, Ответственный редактор
30 янв. 2020 г., 11:26

Действующий чемпион MotoGP начал подгоговку к предстоящему сезону – однако признал, что пока все складывается не очень здорово.

В конце ноября Марк Маркес перенес операцию на правом плече, которая прошла успешно, однако восстановление испанца потребовало более длительного времени, чем первоначально ожидали медики. 

Официальные тесты MotoGP стартуют на «Сепанге» уже 2 февраля, и личный врач гонщика говорил, что к этой сессии Марк еще не будет готов на все 100%. 

В четверг Маркес опубликовал в своем твиттере фото с заездов на гоночном мотоцикле одного из «младших» классов, снабдив их подписью: «После двух месяцев без мотоцикла я вновь в седле, чтобы оценить состояние правого плеча. Ощущения не самые лучшие, но я очень доволен, так как мы делаем важные шаги».

Новый сезон MotoGP стартует в Катаре уже 5 марта. Следить за гонками вы сможете в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».

Слайдер
Список

1/4

Фотограф: Марк Маркес

2/4

Фотограф: Марк Маркес

3/4

Фотограф: Марк Маркес

4/4

Фотограф: Марк Маркес

Читайте также:

Следующая новость
Лоренсо станет тест-пилотом Yamaha

Предыдущая новость

Лоренсо станет тест-пилотом Yamaha
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Автор Александр Кабановский

MotoGP Следующая сессия

Гран При Катара

Гран При Катара

5 мар. - 8 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Алонсо признал, что зря «отправил» мотор Honda в GP2

2
Формула 1

«Не думал, что после Ф1 будет сложно найти работу». Интервью Сергея Сироткина

3
Формула 1

Наглядная статистика: как Mercedes выиграла титулы в 2019-м

4
W Series

Чемпионке W Series не хватит очков Суперлицензии для попадания в Ф1

5
Формула 1

Алонсо: Никто не давит на слабости Хэмилтона

Самое важное:

Маркес впервые после операции проехал на байке
MGP

Маркес впервые после операции проехал на байке

Лоренсо станет тест-пилотом Yamaha
MGP

Лоренсо станет тест-пилотом Yamaha

Yamaha пообещала Росси заводской байк на 2021 год
MGP

Yamaha пообещала Росси заводской байк на 2021 год

Официально: Yamaha поменяет Росси на Куартараро через год
MGP

Официально: Yamaha поменяет Росси на Куартараро через год

Мнение: Росси нельзя завершать карьеру, но нужно уйти из Yamaha
MGP

Мнение: Росси нельзя завершать карьеру, но нужно уйти из Yamaha

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
5 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
14 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.