Маркес: Возможно, это самая крупная авария в моей жизни

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Марк Маркес пропустил гонку MotoGP в Индонезии после того, как утром на разминке попал в серьезную аварию. Заднее колесо его байка заскользило в повороте, а зачем неожиданно восстановило сцепление с трассой. В результате мотоцикл сработал как рычаг, внезапно нашедший упор, и Маркеса этим рычагом буквально подбросило в воздух.

К счастью для Маркеса, врачи не нашли у него травм, однако он все равно не вышел на старт. Изначально мы написали, что это была рекомендация медиков, но как выяснилось, дело было скорее в непонимании командой причин аварии и опасений по поводу возможности ее повторения.

«Ну что тут сказать? Это определенно не наш уик-энд, – заявил Маркес после посещения врачей. – У нас с самого начала было много проблем. А потом случилась действительно серьезная авария на разминке сегодня утром, возможно самая крупная авария в моей жизни.

К счастью в больнице мне подтвердили, что нет серьезных травм, но мы все равно решили, что я пропущу гонку. Обидно, но это правильное решение».

Слова Маркеса подтвердил и босс команды Honda Альберто Пуч.

«Нам еще предстоит анализ, – сказал Пуч. – Michelin привезли сюда шины с новым составом, и мы пока не понимаем их. Наш гонщик попал в аварию, а мы даже не понимаем почему. И потому решили не выставлять Марка на старт пока не выясним причину его падения».

Дополнительная информация: Льюис Дункан