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MotoGP / Гран При Штирии Новость

Маркес: Восстановление руки идет хуже ожиданий

Автор:
Соавтор:
Херман Гарсия Казанова

Испанец признался, что даже после летнего перерыва его физическая форма далека от идеала

Маркес: Восстановление руки идет хуже ожиданий

Сезон MotoGP возобновился в этот уик-энд на трассе в Шпильберге. По итогам пятницы лучшее время показал Такааки Накагами, тогда как Марк Маркес отстал от него на семь десятых секунды. 

Шестикратный чемпион премьер-класса вернулся в гонки в апреле этого года, а до того перенес три операции и долго не выходил на старт в результате повреждения правой руки в падении на Гран При Испании 2020-го.

Несмотря на столь долгую реабилитацию, Марк признался, что по-прежнему испытывает проблемы с рукой. 

«Перерыв помог мне, я смог потренироваться и стал сильнее как физически, так и психологически, – рассказал он журналистам в Австрии. – Но признаюсь честно, я ожидал более значительного прогресса.

Едва только выехав на первую тренировку, я ощутил дискомфорт и понял, что по-настоящему улучшений можно добиться, только если ездить на мотоцикле.

Я могу проводить всевозможные тренировки в зале, ездить на кроссовом или кольцевой байке – но пока не окажешься на своем гоночном мотоцикле, воспроизвести точные нагрузки на конкретные мышцы нереально. Некоторые из них работали [на прошлом этапе] в Ассене лучше, чем сегодня». 

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Он добавил: «Для меня такое развитие событий стало ударом, я не ожидал этого. Но нам надо набраться терпения и продолжать ездить. 

Несмотря не на что, у меня неплохой темп, на приемлемом уровне. Но все же я не так быстр, как хочу – ведь каждый стремится к максимуму. Нам надо разобраться, что происходит.

В первой тренировке ощущения были очень скверными, но потом стали получше. Мне кажется, это позитивно».

Сегодня и завтра вы можете в прямом эфире следить за событиями Гран При Штирии во всех классах чемпионата на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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