Маркес вернулся за руль с переломом руки. Результат: 19 место
Действующий чемпион MotoGP впервые выехал на трассу после травмы. По итогам тренировки испанец проиграл лидеру 1,3 секунды
Чемпион мира MotoGP Марк Маркес провел первый заезд после перелома руки. Спортсмен принял участие в субботней тренировке Гран При Андалусии. Гоночный уик-энд в Хересе начался в пятницу, но испанец пропустил первый день по договоренности с командой.
В первой для себя сессии свободных заездов Маркес показал 19 время. Марк проехал 18 кругов; примерно столько же в этой тренировке проехали остальные участники MotoGP. При этом лучшему времени Маверика Виньялеса чемпион уступил 1,3 секунды. От своего брата и партнера по Repsol Honda Алекса Маркеса Марк отстал на 0,3 секунды.
Еще один травмированный гонщик Кэл Кратчлоу превзошел действующего чемпиона мира на 16 сотых. На первом этапе сезона в Хересе британец сломал запястье. Спортсмена прооперировали и он вернулся за руль. В отличие от Маркеса Кратчлоу проехал обе части свободных заездов в пятницу. Тогда Кэл заметно отставал от соперников, но теперь набрал темп: сам у себя Кратчлоу отыграл секунду.
Куда хуже дела обстояли у третьего пилота MotoGP с переломом Алекса Ринса. Гонщик Suzuki также получил травму на Гран При Испании. На протяжении пятницы спортсмен жаловался на боль в сломанном плече; третью тренировку Гран При Андалусии Ринс пропустил. На момент написания заметки Алекс не отказался от планов выйти на старт гонки: пилот намерен возобновить выступления в ближайшей сессии.
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Лучшее время на свободных заездах показал Маверик Виньялес на Yamaha, второе место занял триумфатор дебютного этапа-2020 Фабио Куартараро. Все тренировочные сессии MotoGP в Хересе, равно как и квалификацию с гонкой, в прямом эфире покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Подписчики «Моторспорт.ТВ» могут следить за сезоном-2020 в MotoGP в полном объеме: зрителям будет доступен каждый этап с русскоязычным комментарием.
Квалификация Гран При Андалусии начнется в 15:10 по московскому времени.
Результаты третьей тренировки Гран При Андалусии:
|Позиция
|#
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|12
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'36.584
|2
|20
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'36.643
|0.059
|3
|43
|Джек Миллер
|Ducati
|1'36.710
|0.126
|4
|30
|Такааки Накагами
|Honda
|1'36.842
|0.258
|5
|63
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'36.847
|0.263
|6
|9
|Данило Петруччи
|Ducati
|1'36.937
|0.353
|7
|33
|Брэд Биндер
|KTM
|1'36.938
|0.354
|8
|46
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'36.988
|0.404
|9
|44
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1'36.995
|0.411
|10
|36
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'37.053
|0.469
|11
|41
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'37.070
|0.486
|12
|21
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'37.180
|0.596
|13
|88
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'37.278
|0.694
|14
|4
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'37.295
|0.711
|15
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'37.304
|0.720
|16
|73
|Алекс Маркес
|Honda
|1'37.557
|0.973
|17
|35
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|1'37.621
|1.037
|18
|53
|Эстеве Рабат
|Ducati
|1'37.828
|1.244
|19
|93
|Марк Маркес
|Honda
|1'37.882
|1.298
|20
|38
|Брэдли Смит
|Aprilia
|1'38.016
|1.432
|21
|27
|Икер Лекуона
|KTM
|1'38.360
|1.776
|22
|42
|Алекс Ринс
|Suzuki
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Андалусии
|Сессия
|Тренировка 3
|Местонахождение
|Херес
|Пилоты
|Марк Маркес В Магазин , Маверик Виньялес В Магазин
|Команды
|Repsol Honda Team
|Автор
|Льюис Дункан