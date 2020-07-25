Маркес вернулся за руль с переломом руки. Результат: 19 место

Чемпион мира MotoGP Марк Маркес провел первый заезд после перелома руки. Спортсмен принял участие в субботней тренировке Гран При Андалусии. Гоночный уик-энд в Хересе начался в пятницу, но испанец пропустил первый день по договоренности с командой.

В первой для себя сессии свободных заездов Маркес показал 19 время. Марк проехал 18 кругов; примерно столько же в этой тренировке проехали остальные участники MotoGP. При этом лучшему времени Маверика Виньялеса чемпион уступил 1,3 секунды. От своего брата и партнера по Repsol Honda Алекса Маркеса Марк отстал на 0,3 секунды.

Еще один травмированный гонщик Кэл Кратчлоу превзошел действующего чемпиона мира на 16 сотых. На первом этапе сезона в Хересе британец сломал запястье. Спортсмена прооперировали и он вернулся за руль. В отличие от Маркеса Кратчлоу проехал обе части свободных заездов в пятницу. Тогда Кэл заметно отставал от соперников, но теперь набрал темп: сам у себя Кратчлоу отыграл секунду.

Куда хуже дела обстояли у третьего пилота MotoGP с переломом Алекса Ринса. Гонщик Suzuki также получил травму на Гран При Испании. На протяжении пятницы спортсмен жаловался на боль в сломанном плече; третью тренировку Гран При Андалусии Ринс пропустил. На момент написания заметки Алекс не отказался от планов выйти на старт гонки: пилот намерен возобновить выступления в ближайшей сессии.

Лучшее время на свободных заездах показал Маверик Виньялес на Yamaha, второе место занял триумфатор дебютного этапа-2020 Фабио Куартараро. Все тренировочные сессии MotoGP в Хересе, равно как и квалификацию с гонкой, в прямом эфире покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Подписчики «Моторспорт.ТВ» могут следить за сезоном-2020 в MotoGP в полном объеме: зрителям будет доступен каждый этап с русскоязычным комментарием.

Квалификация Гран При Андалусии начнется в 15:10 по московскому времени.

Результаты третьей тренировки Гран При Андалусии: