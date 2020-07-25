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MotoGP / Гран При Андалусии / Отчет о тренировке

Маркес вернулся за руль с переломом руки. Результат: 19 место

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Маркес вернулся за руль с переломом руки. Результат: 19 место
Автор:
25 июл. 2020 г., 09:47

Действующий чемпион MotoGP впервые выехал на трассу после травмы. По итогам тренировки испанец проиграл лидеру 1,3 секунды

Чемпион мира MotoGP Марк Маркес провел первый заезд после перелома руки. Спортсмен принял участие в субботней тренировке Гран При Андалусии. Гоночный уик-энд в Хересе начался в пятницу, но испанец пропустил первый день по договоренности с командой. 

В первой для себя сессии свободных заездов Маркес показал 19 время. Марк проехал 18 кругов; примерно столько же в этой тренировке проехали остальные участники MotoGP. При этом лучшему времени Маверика Виньялеса чемпион уступил 1,3 секунды. От своего брата и партнера по Repsol Honda Алекса Маркеса Марк отстал на 0,3 секунды.

Еще один травмированный гонщик Кэл Кратчлоу превзошел действующего чемпиона мира на 16 сотых. На первом этапе сезона в Хересе британец сломал запястье. Спортсмена прооперировали и он вернулся за руль. В отличие от Маркеса Кратчлоу проехал обе части свободных заездов в пятницу. Тогда Кэл заметно отставал от соперников, но теперь набрал темп: сам у себя Кратчлоу отыграл секунду.

Куда хуже дела обстояли у третьего пилота MotoGP с переломом Алекса Ринса. Гонщик Suzuki также получил травму на Гран При Испании. На протяжении пятницы спортсмен жаловался на боль в сломанном плече; третью тренировку Гран При Андалусии Ринс пропустил. На момент написания заметки Алекс не отказался от планов выйти на старт гонки: пилот намерен возобновить выступления в ближайшей сессии.

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Лучшее время на свободных заездах показал Маверик Виньялес на Yamaha, второе место занял триумфатор дебютного этапа-2020 Фабио Куартараро. Все тренировочные сессии MotoGP в Хересе, равно как и квалификацию с гонкой, в прямом эфире покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Подписчики «Моторспорт.ТВ» могут следить за сезоном-2020 в MotoGP в полном объеме: зрителям будет доступен каждый этап с русскоязычным комментарием.

Квалификация Гран При Андалусии начнется в 15:10 по московскому времени.

Результаты третьей тренировки Гран При Андалусии:

Позиция # Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 12 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'36.584  
2 20 France Фабио Куартараро Yamaha 1'36.643 0.059
3 43 Australia Джек Миллер Ducati 1'36.710 0.126
4 30 Japan Такааки Накагами Honda 1'36.842 0.258
5 63 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'36.847 0.263
6 9 Italy Данило Петруччи Ducati 1'36.937 0.353
7 33 South Africa Брэд Биндер KTM 1'36.938 0.354
8 46 Italy Валентино Росси Yamaha 1'36.988 0.404
9 44 Spain Пол Эспаргаро KTM 1'36.995 0.411
10 36 Spain Хоан Мир Suzuki 1'37.053 0.469
11 41 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'37.070 0.486
12 21 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'37.180 0.596
13 88 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'37.278 0.694
14 4 Italy Андреа Довициозо Ducati 1'37.295 0.711
15 5 France Жоан Зарко Ducati 1'37.304 0.720
16 73 Spain Алекс Маркес Honda 1'37.557 0.973
17 35 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 1'37.621 1.037
18 53 Spain Эстеве Рабат Ducati 1'37.828 1.244
19 93 Spain Марк Маркес Honda 1'37.882 1.298
20 38 United Kingdom Брэдли Смит Aprilia 1'38.016 1.432
21 27 Spain Икер Лекуона KTM 1'38.360 1.776
22 42 Spain Алекс Ринс Suzuki    
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Honda заставит Маркеса пропустить пятничные тренировки

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Андалусии
Сессия Тренировка 3
Местонахождение Херес
Пилоты Марк Маркес В Магазин , Маверик Виньялес В Магазин
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

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