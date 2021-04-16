More from Кирилл Качнов
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Франческо Баньяя, представляющий заводскую команду Ducati, стал самым быстрым по итогам двух первых тренировок мотоциклетного Гран При Португалии – третьего этапа чемпионата мира. Ближайшими преследователями итальянца были представители заводских команд Yamaha и Suzuki – однако особое внимание по ходу тренировок было уделено шестикратному чемпиону мира Марку Маркесу.
Девять месяцев назад, на первой гонке прошлого сезона, испанец сломал руку при падении – а попытка оперативно (на следующем этапе) вернуться за руль мотоцикла заметно ухудшила ситуацию. В результате после серии из трех операций гонщик был вынужден долго восстанавливаться, пропустив весь прошлый сезон и две первых гонки этого. Считается, что после столь долгой паузы пилоту не слишком просто обрести прежний темп – и сам многократный чемпион попросил не ждать от него слишком многого в первых гонках.
Однако и серьезных проблем при возвращении на трассу у гонщика пока не возникло. По ходу тренировок он провел на трассе не меньше времени, чем большинство соперников – и показал неплохие времена на круге. о итогам дня испанец оказался 6-м (хотя в первой тренировке показал и вовсе 3-й результат). В частности, Марк почти на три десятых опередил трех остальных гонщиков, выступающих на мотоциклах Honda. П
Один из этих пилотов, японец Такааки Накагами, в начале второй тренировки попал в неприятную аварию, упав на торможении перед первым поворотом трассы в Портимане.
После оценки состояния пилота в медицинском центре автодрома Накагами вернулся в боксы и примерно за 10 минут до окончания сессии смог вернуться на трассу.
После окончания заездов Маркес поделился впечатлениями с прессой: «Это был прекрасный день, и я сразу же почувствовал себя уверенно и комфортно. Но днем стало сложнее: ведь утром я был свеж, а потом рука стала уставать. Но в целом все идет гораздо лучше, чем я предполагал перед началом уик-энда. Темп растет. Сейчас это не главное, но все-таки он растет. Я могу ехать быстро, но главный вопрос сейчас – как рука в дальнейшем будет реагировать на нагрузки».
Чего сможет добиться многократный чемпион в своей первой после перерыва гонке – покажут прямые трансляции Гран При Португалии на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция квалификации начнется в субботу в 15:30, трансляции гонки – в воскресенье в 14:25.
Результаты второй тренировки
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Франческо Баньяя
|18
|2
|Фабио Куартараро
|19
|0.340
|0.340
|3
|Хоан Мир
|18
|0.419
|0.079
|4
|Алекс Ринс
|19
|0.462
|0.043
|5
|Джек Миллер
|17
|0.470
|0.008
|6
|Марк Маркес
|18
|0.473
|0.003
|7
|Маверик Виньялес
|20
|0.560
|0.087
|8
|Жоан Зарко
|19
|0.624
|0.064
|9
|Мигель Оливейра
|18
|0.726
|0.102
|10
|Такааки Накагами
|8
|0.745
|0.019
|11
|Алекс Маркес
|18
|0.866
|0.121
|12
|Пол Эспаргаро
|18
|0.877
|0.011
|13
|Лука Марини
|18
|0.895
|0.018
|14
|Алеш Эспаргаро
|16
|1.041
|0.146
|15
|Валентино Росси
|19
|1.259
|0.218
|16
|Лоренцо Савадори
|19
|1.274
|0.015
|17
|Брэд Биндер
|18
|1.317
|0.043
|18
|Данило Петруччи
|19
|1.321
|0.004
|19
|Франко Морбиделли
|21
|1.350
|0.029
|20
|Энеа Бастьянини
|16
|1.970
|0.620
|21
|Икер Лекуона
|18
|2.595
|0.625
|22
|Хорхе Мартин
|18
|3.055
|0.460
|Полные результаты
Ф1 и MotoGP проведут совместную акцию в память Фаусто Грезини
Тренировку MotoGP в Португалии прервали из-за серьезной аварии
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Португалии
|Пилоты
|Марк Маркес
|Команды
|Repsol Honda Team
|Автор
|Кирилл Качнов