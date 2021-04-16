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MotoGP / Гран При Португалии / Отчет о тренировке

Маркес вернулся в MotoGP после 9 месяцев вне гонок. И уже обогнал всех пилотов на Honda

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, Главный редактор

Испанец пока не добрался до первой строчки протокола, но находится не так уж далеко от лидеров

Маркес вернулся в MotoGP после 9 месяцев вне гонок. И уже обогнал всех пилотов на Honda

Франческо Баньяя, представляющий заводскую команду Ducati, стал самым быстрым по итогам двух первых тренировок мотоциклетного Гран При Португалии – третьего этапа чемпионата мира. Ближайшими преследователями итальянца были представители заводских команд Yamaha и Suzuki – однако особое внимание по ходу тренировок было уделено шестикратному чемпиону мира Марку Маркесу.

Девять месяцев назад, на первой гонке прошлого сезона, испанец сломал руку при падении – а попытка оперативно (на следующем этапе) вернуться за руль мотоцикла заметно ухудшила ситуацию. В результате после серии из трех операций гонщик был вынужден долго восстанавливаться, пропустив весь прошлый сезон и две первых гонки этого. Считается, что после столь долгой паузы пилоту не слишком просто обрести прежний темп – и сам многократный чемпион попросил не ждать от него слишком многого в первых гонках.

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Однако и серьезных проблем при возвращении на трассу у гонщика пока не возникло. По ходу тренировок он провел на трассе не меньше времени, чем большинство соперников – и показал неплохие времена на круге. о итогам дня испанец оказался 6-м (хотя в первой тренировке показал и вовсе 3-й результат). В частности, Марк почти на три десятых опередил трех остальных гонщиков, выступающих на мотоциклах Honda. П

Один из этих пилотов, японец Такааки Накагами, в начале второй тренировки попал в неприятную аварию, упав на торможении перед первым поворотом трассы в Портимане.

 

После оценки состояния пилота в медицинском центре автодрома Накагами вернулся в боксы и примерно за 10 минут до окончания сессии смог вернуться на трассу.

После окончания заездов Маркес поделился впечатлениями с прессой: «Это был прекрасный день, и я сразу же почувствовал себя уверенно и комфортно. Но днем стало сложнее: ведь утром я был свеж, а потом рука стала уставать. Но в целом все идет гораздо лучше, чем я предполагал перед началом уик-энда. Темп растет. Сейчас это не главное, но все-таки он растет. Я могу ехать быстро, но главный вопрос сейчас – как рука в дальнейшем будет реагировать на нагрузки».

Чего сможет добиться многократный чемпион в своей первой после перерыва гонке – покажут прямые трансляции Гран При Португалии на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция квалификации начнется в субботу в 15:30, трансляции гонки – в воскресенье в 14:25.

Результаты второй тренировки

Позиция Гонщик Круги Отрыв Отставание
1 Italy Франческо Баньяя 18    
2 France Фабио Куартараро 19 0.340 0.340
3 Spain Хоан Мир 18 0.419 0.079
4 Spain Алекс Ринс 19 0.462 0.043
5 Australia Джек Миллер 17 0.470 0.008
6 Spain Марк Маркес 18 0.473 0.003
7 Spain Маверик Виньялес 20 0.560 0.087
8 France Жоан Зарко 19 0.624 0.064
9 Portugal Мигель Оливейра 18 0.726 0.102
10 Japan Такааки Накагами 8 0.745 0.019
11 Spain Алекс Маркес 18 0.866 0.121
12 Spain Пол Эспаргаро 18 0.877 0.011
13 Italy Лука Марини 18 0.895 0.018
14 Spain Алеш Эспаргаро 16 1.041 0.146
15 Italy Валентино Росси 19 1.259 0.218
16 Italy Лоренцо Савадори 19 1.274 0.015
17 South Africa Брэд Биндер 18 1.317 0.043
18 Italy Данило Петруччи 19 1.321 0.004
19 Italy Франко Морбиделли 21 1.350 0.029
20 Italy Энеа Бастьянини 16 1.970 0.620
21 Spain Икер Лекуона 18 2.595 0.625
22 Spain Хорхе Мартин 18 3.055 0.460
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Португалии
Пилоты Марк Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Кирилл Качнов

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