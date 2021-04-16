Франческо Баньяя, представляющий заводскую команду Ducati, стал самым быстрым по итогам двух первых тренировок мотоциклетного Гран При Португалии – третьего этапа чемпионата мира. Ближайшими преследователями итальянца были представители заводских команд Yamaha и Suzuki – однако особое внимание по ходу тренировок было уделено шестикратному чемпиону мира Марку Маркесу.

Девять месяцев назад, на первой гонке прошлого сезона, испанец сломал руку при падении – а попытка оперативно (на следующем этапе) вернуться за руль мотоцикла заметно ухудшила ситуацию. В результате после серии из трех операций гонщик был вынужден долго восстанавливаться, пропустив весь прошлый сезон и две первых гонки этого. Считается, что после столь долгой паузы пилоту не слишком просто обрести прежний темп – и сам многократный чемпион попросил не ждать от него слишком многого в первых гонках.

Однако и серьезных проблем при возвращении на трассу у гонщика пока не возникло. По ходу тренировок он провел на трассе не меньше времени, чем большинство соперников – и показал неплохие времена на круге. о итогам дня испанец оказался 6-м (хотя в первой тренировке показал и вовсе 3-й результат). В частности, Марк почти на три десятых опередил трех остальных гонщиков, выступающих на мотоциклах Honda. П

Один из этих пилотов, японец Такааки Накагами, в начале второй тренировки попал в неприятную аварию, упав на торможении перед первым поворотом трассы в Портимане.

После оценки состояния пилота в медицинском центре автодрома Накагами вернулся в боксы и примерно за 10 минут до окончания сессии смог вернуться на трассу.

После окончания заездов Маркес поделился впечатлениями с прессой: «Это был прекрасный день, и я сразу же почувствовал себя уверенно и комфортно. Но днем стало сложнее: ведь утром я был свеж, а потом рука стала уставать. Но в целом все идет гораздо лучше, чем я предполагал перед началом уик-энда. Темп растет. Сейчас это не главное, но все-таки он растет. Я могу ехать быстро, но главный вопрос сейчас – как рука в дальнейшем будет реагировать на нагрузки».

Чего сможет добиться многократный чемпион в своей первой после перерыва гонке – покажут прямые трансляции Гран При Португалии на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция квалификации начнется в субботу в 15:30, трансляции гонки – в воскресенье в 14:25.

Результаты второй тренировки