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MotoGP / Гран При Америк Новость

Маркес вернется в MotoGP на этапе в Остине

Шестикратный чемпион мира Марк Маркес анонсировал свое возвращение в гонки в этот уик-энд – ранее он вынужден был прервать выступления из-за проблем со зрением

Льюис Дункан
Автор:
Маркес вернется в MotoGP на этапе в Остине
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Гонщик Honda попал в серьезную аварию на воскресной утренней разминке в Индонезии и не смог выйти на старт из-за полученного сотрясения мозга. Во время возвращения домой Маркес обнаружил, что вновь испытывает неприятный эффект дуализма – раздвоения картинки из-за проблем со зрительным нервом.

Марк уже всерьез боролся с этим недугом прошедшей зимой, но на этот раз ситуация оказалась не настолько опасной. Гонщик не смог выступить в минувшие выходные в Аргентине, но в среду утром сообщил в социальных сетях, что вернется в строй уже на Гран При Америк в Остине 8-10 апреля. 

«Конечно, я рад вернуться, – сообщил Маркес. – Это просто замечательно, тем более, на одной из моих любимых трасс. Какой бы ни была ситуация, мне всегда нравилось выступать в Техасе, с этим этапом у меня связаны потрясающие воспоминания.

Нам предстоит поработать, чтобы наверстать потерянное из-за двух пропущенных гонок, потому пока я не хочу ставить никаких целей. Надо учитывать множество факторов, но самое важное – уже в этот уик-энд я вернуть на мотоцикл».

Во вторник испанец провел тесты Honda CBR600RR на трассе «Арракас», чтобы убедиться, что его зрение полностью вернулось в норму.  

Предстоящий Гран При в Остине станет для MotoGP девятым на этой трассе. Из восьми прошедших гонок Марк Маркес выиграл семь – лишь в 2019-м он не финишировал после падения.

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