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MotoGP / Гран При Малайзии / Новость

Маркес вдохновился на прорыв в Малайзии собственным примером

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Маркес вдохновился на прорыв в Малайзии собственным примером
Автор:
, редактор
3 нояб. 2019 г., 15:13

Шестикратный чемпион MotoGP отыграл в гонке девять позиций благодаря аналогичному собственному достижению.

Из-за падения Марк Маркес стал только 11-м в квалификации Гран При Малайзии, но сумел завершить гонку вторым. На третье место испанец сумел прорваться на первом же круге. Он объяснил, что вдохновился собственным успехом четырехлетней давности в Муджелло, когда с 13-го места на старте сумел прорваться на второе к финишу. 

Отметим, что в Малайзии прямо перед Маркесом стартовал Андреа Довициозо, который вел с Марком борьбу за второе место, но в итоге финишировал третьим.

«Так стартовал не только я, Довициозо тоже очень быстро тронулся, – сказал Маркес. – Это был один из лучших кругов в моей карьере. В Муджелло в 2015 году тоже хорошо получилось, вчера я пересмотрел ту гонку и решил попробовать повторить. И первый круг получился идеальным».

В начале второго круга Маркес вел упорную борьбу с Джеком Миллером, к окончанию которой лидер гонки Маверик Виньялес уже оторвался от него более, чем на секунду. Однако Марк считает, что все равно не смог бы догнать гонщика Yamaha.

«Я потерял какое-то время с Миллером, но Виньялес и без этого был быстрее нас, – признал действующий чемпион. – Он провел очень хорошую гонку и заслужил победу. Я пытался догнать его, но это было невозможно. Стартовать 11-м, но так и не опуститься ниже второго места в этом сезоне – невероятно.

Сейчас у меня все тело болит, но честно сказать, по большей части это из-за празднования победы моего брата (Алекс Маркес выиграл в Сепанге чемпионат Moto 2   прим. ред.). Для меня нет оправданий, Маверик был сегодня быстрейшим. Но стартовать 11-м и финишировать вторым не так уж и плохо. Я на самом деле подумывал упасть и пораньше отправиться праздновать к Алексу. Шучу конечно».

Гонку в Малайзии вы можете пересмотреть на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».

Дополнительная информация: Льюис Дункан и Ориоль Пучдемон

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Малайзии
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Автор Иван Матушкин

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15 нояб. - 17 нояб.

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