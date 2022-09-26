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MotoGP / Гран При Японии Новость

Маркес: В Японии я впервые за долгое время ехал без боли

Гонщик Honda в MotoGP рассказал, что спустя два с лишним года после своей аварии в Хересе смог нормально управлять мотоциклом

Льюис Дункан
Автор:
Соавтор:
Ориоль Пучдемон
Маркес: В Японии я впервые за долгое время ехал без боли
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К началу 2020 года Марк Маркес был шестикратным чемпионом премьер-класса и обладателем четырех титулов подряд. Но первая же гонка нового сезона завершилась для испанца падением и переломом правой руки. 

Тогда никто и представить не мог, что это событие разделит всю карьеру Марка на «до» и «после». Спешка с возвращением привела к тому, что потребовалась вторая операция на поврежденной руке. За ней последовали третья, четвертая… Маркес пробовал возвращаться и продолжать выступления, но без него Honda растеряла скорость, и от прежнего доминирования остались только воспоминания. 

В минувший уик-энд на этапе в Могети испанец впервые за три с лишним года выиграл квалификацию. После этого он признал, что едва ли сможет побороться за подиум – и оказался прав. В воскресенье, проиграв старт, испанец откатился на пятое место, после чего финишировал четвертым

Несмотря на такой результат, после клетчатого флага Марк позитивно оценил свое выступление.

«Я на самом дела доволен, так как уверенно проехал гонку, – объяснил он. – Мне удавалось поддерживать стабильный темп, но самое важное: по ходу дистанции я ни разу не ощутил боли. 

Такое ощущение, что мне вообще не приходилось работать рукой. Сам я к финишу подустал, но вот боли вообще не ощутил. 

Как по мне, это самое важное. Именно по этой причине с смог атаковать [Мигеля] Оливейру на последних кругах. В последний раз что-то похожее было уже очень давно. Я даже забыл, каково это – бороться с соперниками в конце дистанции. Прежде я уже испытывал к этому моменту такую боль, что было сложно просто поддерживать концентрацию и ехать. 

Но сегодня боли не было, только усталость. Я держал все под контролем».

Субботний дождь помог сберечь силы

Маркес вернулся в MotoGP на прошлом этапе в Арагоне, и тогда на первом же круге гонки дважды попал в аварию. В Японии все прошло для него куда успешнее. 

Гонщик Honda объяснил: «Если говорить про один быстрый круг, то я могу ехать практически так, как хочу. 

Но в гонке нужны стабильность и готовность к неожиданному развитию событий – чтобы притормозить или отвернуть в сторону. И тут мне еще надо прибавлять. 

Это лишь вторая моя гонка [после большой паузы]. Впереди еще Таиланд, Австралия, Малайзия и Валенсия. Но в этот раз уик-энд получился по-настоящему хорошим. Дождевые условия в субботу очень помогли мне сохранить силы и завоевать поул.  

Скажу честно: без этого я приехал бы в гонке седьмым или девятым, но никак не четвертым».

Ближайший этап MotoGP пройдет уже на этой неделе в Таиланде.

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