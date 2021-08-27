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MotoGP / Гран При Великобритании Новость

Маркес в тренировке упал на скорости в 274 км/ч

Автор:
, главный редактор

В пятницу в Сильверстоуне на асфальте побывали и самый успешный гонщик последних лет, и лидер нынешнего чемпионата

Маркес в тренировке упал на скорости в 274 км/ч

Первый день мотоциклетного Гран При Великобритании был отмечен несколькими падениями по ходу тренировок. Примечательно, что в обеих сессиях пилоты, попадавшие в наиболее зрелищные аварии, потом возвращались на трассу и показывали лучшее время в тренировке. Кстати, нечто похожее произошло и на второй практике бельгийского этапа Формулы 1 – но в другом порядке: Макс Ферстаппен сначала показал лучшее время дня – и только потом, ближе к концу заезда, вылетел с трассы и повредил машину при ударе об отбойник.

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Самым ярким эпизодом тренировок в Сильверстоуне стало падение Марка Маркеса в первой тренировке. Инцидент произошел на входе в связку Мэготс/Бэкетс – задняя шина мотоцикла Honda потеряла сцепление с трассой на скорости в 274 км/ч, и испанский пилот почти сразу же оказался на асфальте. Падение произошло вскоре после выезда Маркеса из боксов – по словам второго пилота Honda Пола Эспаргаро, многократный чемпион мира переоценил уровень сцепления непрогретых шин с покрытием.

 

Мотоцикл в аварии был поврежден так, что не подлежит дальнейшему использованию. Гонщик же самостоятельно покинул место инцидента, оперативно вернулся в боксы и вскоре вновь выехал на трассу на запасном байке. Впрочем, вечером испанцу все же пришлось отправиться к врачам. Причиной этого стали пыль и песок, из-за которых глаза Маркеса постоянно слезились во второй практике.

Примечательно, что через несколько часов, по ходу уже второй тренировки, в том же самом месте героем похожего инцидента стал младший брат Марка – Алекс Маркес.

 

Впрочем, гораздо больше внимания во время второй практики публика уделила падению лидера чемпионата Фабио Куартараро. Француза тоже подвела «поскользнувшаяся» задняя шина – но в момент падения пилота мотоцикл «взбрыкнул» и нанес удар по левой ноге гонщика. Который после этого вдобавок ударился шлемом об асфальт.

 

При возвращении в боксы пилот прихрамывал на левую ногу. Однако уже через четверть часа Куартараро снова был на трассе – и, несколько раз улучшив свой результат, показал лучшее время дня.

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Как сложатся для пилотов MotoGP оставшиеся дни Гран При Великобритании – покажут прямые трансляции заездов на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». В субботу, начиная с 15:20, можно следить за четвертой тренировкой и квалификацией, а в воскресенье в 14:25 начнется прямая трансляция гонки.

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Команда SRT уйдет из MotoGP – чтобы сразу вернуться

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Команда SRT уйдет из MotoGP – чтобы сразу вернуться
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