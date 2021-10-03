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MotoGP / Гран При Америк Отчет о гонке

Маркес в седьмой раз выиграл Гран При Америк в Остине

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Второе место осталось за Фабио Куартараро, который укрепил свое лидерство в чемпионате мира

Маркес в седьмой раз выиграл Гран При Америк в Остине

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес выиграл Гран При Америк. Это его вторая победа в сезоне и седьмая на трассе в Остине, где никто не побеждал чаще него.

Маркес стартовал с третьей позиции, но уже в первом повороте оказался первым. После этого он ни разу не уступил лидерства, к финишу оторвавшись от ближайшего преследователя почти на пять секунд.

Вторым финишировал лидер общего зачета Фабио Куартараро, который тем самым увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя Франческо Баньяя. Он удержал свое второе место на старте, опередив в первом повороте обладателя поула Баньяю, но пропустив Маркеса.

Сам Баньяя крайне неудачно начал гонку, пропустив вперед еще и Алекса Ринса, своего напарника по Ducati Джека Миллера и Хорхе Мартина. Во второй половине гонки Баньяя опередил сначала Ринса, затем Миллера, а также воспользовался штрафом для Мартина, который срезал в пятом повороте и смог подняться на подиум.

Миллер стал единственным из лидеров, кто выбрал жесткую заднюю шину – все остальные поставили мягкие. Миллер не раз жаловался на преждевременный износ шин, однако альтернативная тактика ничего не изменила: в начале гонки Миллер был быстрее соперников и держался на четвертом месте, но под конец потерял скорость и финишировал восьмым. 

До конца сезона осталось всего три гонки. Посмотреть их вы сможете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Всего будет разыграно 75 очков, однако теперь отрыв Куартараро от Баньяи вырос до 52 очков, отыграть которые итальянцу будет очень непросто. Более того, если Куартараро в следующей гонке, которая пройдет в Мизано, финиширует впереди Баньяи (или оба не заработают очков вовсе), он досрочно станет новым чемпионом мира. 

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Очки
1 Spain Марк Маркес Honda - 25
2 France Фабио Куартараро Yamaha 4.679 20
3 Italy Франческо Баньяя Ducati 8.547 16
4 Spain Алекс Ринс Suzuki 11.098 13
5 Spain Хорхе Мартин Ducati 11.752 11
6 Italy Энеа Бастьянини Ducati 13.269 10
7 Spain Хоан Мир Suzuki 13.406 9
8 Australia Джек Миллер Ducati 14.722 8
9 South Africa Брэд Биндер KTM 15.832 7
10 Spain Пол Эспаргаро Honda 20.265 6
11 Portugal Мигель Оливейра KTM 23.055 5
12 Spain Алекс Маркес Honda 24.743 4
13 Italy Андреа Довициозо Yamaha 25.307 3
14 Italy Лука Марини Ducati 26.853 2
15 Italy Валентино Росси Yamaha 28.055 1
16 Spain Икер Лекуона KTM 30.989  
17 Japan Такааки Накагами Honda 35.251  
18 Italy Данило Петруччи KTM 42.239  
19 Italy Франко Морбиделли Yamaha 49.854  
  Spain Алеш Эспаргаро Aprilia    
  France Жоан Зарко Ducati    
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