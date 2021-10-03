Маркес в седьмой раз выиграл Гран При Америк в Остине

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес выиграл Гран При Америк. Это его вторая победа в сезоне и седьмая на трассе в Остине, где никто не побеждал чаще него.

Маркес стартовал с третьей позиции, но уже в первом повороте оказался первым. После этого он ни разу не уступил лидерства, к финишу оторвавшись от ближайшего преследователя почти на пять секунд.

Вторым финишировал лидер общего зачета Фабио Куартараро, который тем самым увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя Франческо Баньяя. Он удержал свое второе место на старте, опередив в первом повороте обладателя поула Баньяю, но пропустив Маркеса.

Сам Баньяя крайне неудачно начал гонку, пропустив вперед еще и Алекса Ринса, своего напарника по Ducati Джека Миллера и Хорхе Мартина. Во второй половине гонки Баньяя опередил сначала Ринса, затем Миллера, а также воспользовался штрафом для Мартина, который срезал в пятом повороте и смог подняться на подиум.

Миллер стал единственным из лидеров, кто выбрал жесткую заднюю шину – все остальные поставили мягкие. Миллер не раз жаловался на преждевременный износ шин, однако альтернативная тактика ничего не изменила: в начале гонки Миллер был быстрее соперников и держался на четвертом месте, но под конец потерял скорость и финишировал восьмым.

До конца сезона осталось всего три гонки. Посмотреть их вы сможете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Всего будет разыграно 75 очков, однако теперь отрыв Куартараро от Баньяи вырос до 52 очков, отыграть которые итальянцу будет очень непросто. Более того, если Куартараро в следующей гонке, которая пройдет в Мизано, финиширует впереди Баньяи (или оба не заработают очков вовсе), он досрочно станет новым чемпионом мира.