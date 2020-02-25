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Маркес: В последний день тестов мы нашли проблему

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Маркес: В последний день тестов мы нашли проблему
Автор:
, Редактор
25 февр. 2020 г., 09:35

По словам гонщика Honda, проблема была с зацепом переднего колеса на входе в поворот

На предсезонных тестах MotoGP в Катаре действующий чемпион Марк Маркес испытывал проблемы с новым мотоциклом Honda. В субботу он показал шестое время, в воскресенье упал и разбил свой байк, а в понедельник даже на время одолжил мотоцикл 2019 года у гонщика клиентской команды LCR Honda Такааки Накагамы.

Однако к концу последнего дня тестов Honda сумела обнаружить и устранить проблему, заявил Маркес.

«По-моему, году в 2016 нам уже удавалось здесь найти решение в самый последний день, – сказал шестикратный чемпион после завершения тестов. – И мы сейчас его нашли. Еще в прошлом году на тестах в Малайзии мы столкнулись с проблемой, причины которой не понимали. В быстрых поворотах, где мне обычно удавалось удержать мотоцикл, я стал падать. Вот и в воскресенье также упал.

Поначалу я винил во всем собственную физическую форму, мне приходилось уверять себя, что я управляю мотоциклом как обычно. Но потом я обратил внимание на то, что и другие гонщики на Honda испытывают проблемы. Не только мой напарник [брат Марка Алекс], который является новичком, но и Кэл Кратчлоу.

Так что мне остается сказать спасибо Honda и всем нашим механикам за то, что они проделали огромную работу. И им удалось найти причину. Нам пришлось использовать отдельный детали от байка 2019 года чтобы понять, какой из новых узлов создает проблему, и в конце концов мы ее нашли.

Днем ранее я не мог наслаждаться управлением байком, а теперь все в порядке. Проблема была в том, что я плохо чувствовал переднее колесо. Не получалось хорошо входить в повороты, а потому скорость в них была не велика. А когда я пытался компенсировать это за счет скорости на выходе, я терял зацеп.

Так что теперь вход в поворот улучшился, скорость в нем возросла и проблемы на выходе исчезли.

Проблема теперь в том, что вся работа, которую мы проделали перед началом сезона, оказалась бесполезной. Мы вернулись к тому, с чего начинали. Так что теперь, устранив проблему, нам придется тестировать все новые детали заново».

Маркес проведет первую гонку на новом байке в Катаре уже 8 марта. Посмотреть ее можно будет в прямом эфире на «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Автор Сергей Иванов

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