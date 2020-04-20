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Маркес в карантине стал парикмахером

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Маркес в карантине стал парикмахером
Автор:
, Главный редактор
20 апр. 2020 г., 05:55

Братья-мотоциклисты постепенно становятся главными звездами карантинных видео

Марк Маркес и Алекс Маркес проводят последние недели вместе в своем родном испанском городе Сервера. Не ограничиваясь привычными для карантина занятиями – такими как физические упражнения и участие в виртуальных гонках, – братья периодически радуют болельщиков забавными видео.

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На этот раз испанцы показали, как в карантине проходит процесс стрижки. В роли парикмахера выступил многократный чемпион мира, а в роли «клиента» – его младший брат, которому в этом году только предстоит дебютировать в самом престижном классе MotoGP.

 

Напомним, что организаторы чемпионата мира во время вынужденной паузы регулярно проводят виртуальные заезды с участием звезд MotoGP – включая братьев Маркесов (Алекс Маркес уже выиграл одну из кибергонок). Трансляции этих заездов можно смотреть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес В Магазин , Алекс Маркес
Автор Кирилл Качнов

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