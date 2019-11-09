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MotoGP / Новость

Маркес указал Honda на главные проблемы мотоцикла

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Маркес указал Honda на главные проблемы мотоцикла
Автор:
, Journalist
Соавтор: Ориоль Пучдемон
9 нояб. 2019 г., 14:40

Действующий чемпион MotoGP рассказал, в каких областях он ожидает прогресса к 2020 году.

Сезон 2019 года стал бенефисом Марка Маркеса – на считая единственного падения, он завершил все состоявшиеся гонки не ниже второго места, причем в 11 из них стал победителем.

В то же время, все остальные гонщики, выступающие на таких же байках Honda RC213V, регулярно отмечали сложности с ними, прежде всего в поворотах.

Как оказалось, Маркес разделяет их взгляды, о чем рассказал на недавнем Гран При Малайзии.

«У наз серьезные проблемы со сцеплением заднего колеса на выходе из поворотов, – отметил Марк. – У Yamaha тут есть преимущество. Сейчас в этом отношении у них самый лучший байк, особенно когда стоят новые шины.

Это первое. Кроме того. в заключительной фазе торможения мы слишком сильно нагружаем переднюю резину. Именно поэтому мы видим, как гонщикам часто приходится "ловить" мотоцикл.

В этом году нам удалось сделать шаг вперед, но нужно еще больше разгрузить переднюю шину, а также добиться дополнительного сцепления на выходе из поворотов. 

Свои пожелания высказал и Кэл Кратчлоу – гонщик LCR остается единственным, кто кроме Маркеса приезжал на Honda в тройке призеров.  

«Нужно сделать байк более стабильным, – сказал он. – Чтобы все мы могли ехать на нем быстро, при этом не испытывая ощущения, что каждый круг ты проходишь на пределе. 

Журналисты видят, как мотоциклы ездят по трассе – и я уверен, вы тоже отмечаете, что именно нашими управлять сложнее всего. 

Приходится прикладывать примерно на 50% больше усилий, чем всем остальным, чтобы показывать такую же скорость. Все это означает, что риск оказаться на асфальте гораздо выше. 

В Honda отлично знают о наших запросах. хотя и то, что есть, довольно неплохо. Просто у нас нет такого, что каждый из нас конкурентоспособен из недели в неделю». 

Японская марка уже выиграла зачет производителей чемпионата мира. а в споре команд Repsol Honda перед заключительным этапом на два очка отстает от Ducati.

Трансляцию гонок MotoGP вы можете смотреть на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Финал сезона-2019 пройдет в Валенсии 15-17 ноября.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Кэл Кратчлоу В Магазин , Марк Маркес В Магазин
Команды Team LCR
Автор Lewis Duncan

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