Маркес удивился своей скорости в Остине: Я ехал плохо!

Марк Маркес показал лучшее время в обеих пятничных тренировках MotoGP в Остине, которые проходили на мокрой от дождя трассе. В отличие от соперников, которые после заездов почти единодушно ругали покрытие трассы за неприемлемую неровность, гонщик Honda остался недоволен собственным вождением и поведением мотоцикла.

А тот факт, что именно он стал быстрейшим в обеих сессиях Маркес назвал «странным».

«Честно признаться, по ощущениям мотоцикл был не особо хорош, – сказал Маркес. – Так что когда я остановился в боксах и увидел, что быстрее всех, то воскликнул «Вау! Я же ехал вовсе не хорошо». Так что мне это показалось странным.

В прошлом я был силен здесь на первом секторе, но сейчас у меня были не самые лучшие ощущения. Я теперь там теряю много времени, особенно в третьем, четвертом и пятом поворотах, мне сложно поворачивать, и я на протяжении многих кругов не мог ничего сделать с этой потерей времени.

Но в итоге я показал лучшее время. Надеюсь, завтра тоже будет дождь, потому что в таких условиях я чувствую себя сильнее».

Маркеса также традиционно спросили по поводу его самочувствия после травмы, из-за которой он пропустил большую часть прошлого сезона.

«Да, это правда, что эта трасса очень требовательна к физической форме гонщика, и даже совершенно здоровому участнику будет тяжело к концу дистанции. Но в то же время на длинной задней прямой есть возможность расслабить мышцы и отдохнуть. В общем попробую завтра прибавить, так как другие прибавят тоже», – сказал шестикратный чемпион MotoGP.

Квалификация Гран При MotoGP в Остине начнется сегодня в 22:10 по московскому времени, а гонка стартует завтра в 22:00. Посмотреть их в прямом эфире и с русскими комментариями вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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