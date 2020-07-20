Маркес точно пропустит второй этап MotoGP в Хересе

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес пропустит второй этап сезона-2020 в Хересе из-за перелома руки, который получил в первой гонке. По словам доктора, испанец вернется в строй не раньше начала августа, а может пробыть на больничном и до осени, если помимо кости травма задела радиальный нерв.

Если действующий чемпион восстановится в начале августа и вернется в строй на этапе в Брно, то пропустит всего один этап. Если же его возвращение отложится до сентября, то без Маркеса пройдут четыре гонки.

Маркес пропустит гонку из-за травмы впервые за всю карьеру в MotoGP. Как выяснил Motorsport.com, Honda не станет заменять пилота на грядущем Гран При Андалусии. Единственным представителем команды на этапе будет младший брат Марка Алекс Маркес.

Под угрозой остается выступление в Хересе Кэла Кратчлоу из LCR Honda и Алекса Ринса из Suzuki. Первый в воскресенье сломал запястье на разминке, второй травмировал плечо во время квалификации.