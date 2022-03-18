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MotoGP / Гран При Индонезии Новости

Маркес снова упал. И пожаловался на новый для него байк

По словам шестикратного чемпиона мира, ему нравится новый мотоцикл Honda, но привыкнуть к нему никак не удается

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Маркес снова упал. И пожаловался на новый для него байк
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В Индонезии прошли две первые в истории страны тренировки MotoGP, где лучшее время осталось за гонщиками Yamaha. При этом многие жаловались на то, что новая городская трасса в Мандалике вновь оказалась излишне грязной и от того скользкой.

При этом завтра не исключается дождь, а значит те, кто сегодня не попал в топ-10 не смогут улучшить свои времена и будут вынуждены сражаться за попадание в финал квалификации в Q1.

Среди тех, кто не попал в десятку быстрейших, оказались и оба гонщика заводской команды Honda. Но если у Пола Эспаргаро возникли технические проблемы с передним тормозом, то Марк Маркес сам допустил ошибку, упал и тем прервал свой быстрый круг.

«Я упал в самый неподходящий момент, – признал Маркес. – Но когда едешь на пределе, такое случается. В целом я доволен тем, как ведет себя мотоцикл, но из-за падения пока не гарантировал себе прохождение во вторую часть квалификации. Что же, настало время молиться о том, чтобы завтра в третьей тренировке не было дождя и я смог попасть в топ-10.

Перед тем, как я упал, команда поменяла мне настройки мотоцикла. Он поехал лучше, появилось больше уверенности в сцеплении переднего колеса. Но проблема в том, что это опять был новый для меня байк».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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