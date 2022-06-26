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MotoGP Новость

Маркес сменит Honda на Ducati с 2023 года. Алекс Маркес

Младший брат звезды MotoGP Марка Маркеса заключил контракт с сателлитом Gresini Racing

Льюис Дункан
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Маркес сменит Honda на Ducati с 2023 года. Алекс Маркес
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Первая половина лета стала очень активным периодом на трансферном рынке MotoGP. Катализатором событий стало решение компании Suzuki покинуть чемпионат мира. Этор сделало ее гонщиков Алекса Ринса и Хоана Мира свободными агентами, запустив «принцип домино».

В итоге Ринс договорился о выступлениях с командой LCR Honda, где получит мотоцикл заводской подготовки. Этот контракт автоматически оставил без места на 2023 год Алекса Маркеса, который сейчас стартует за LCR.

Утром в воскресенье перед стартом Гран При Нидерландов в Ассене команда Gresini объявила, что Маркес-младший станет с будущего года ее гонщиком. Ранее сателлит Ducati уже продлил соглашение с Фабио Ди Джаннантонио, который получит в следующем сезоне байк годичной давности. 

Стоит отметить, что контракты обоих гонщиков Gresini заключены именно с командой, а не напрямую с производителем.

Маркес займет место Энеа Бастьянини, который или переходит в заводскую Ducati, заменив Джека Миллера, или будет выступать за Pramac. При втором сценарии партнером Франческо Баньяи в главной команде будет Хорхе Мартин. Миллер же, в свою очередь, отправится в KTM.

Наконец, нынешний лидер австрийцев Мигель Оливейра с высокой вероятностью окажется в RNF Yamaha.

Если же говорить о втором гонщике Suzuki, то Хоан Мир с высокой вероятностью перейдет в заводскую Honda, тогда как Пол Эспаргаро вернется оттуда в KTM.

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