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MotoGP Новости

Маркес сделал еще шаг к возвращению – провел тесты в Портимане

Автор:
, редактор Autosport.com

Испанец отработал день на Honda RC213V-S – дорожной версии того мотоцикла, что он использует в MotoGP

Маркес сделал еще шаг к возвращению – провел тесты в Портимане

В прошлом ноябре Марк Маркес неудачно упал во время тренировки на мотокроссовой трассе и ударился головой. Из-за этого у него проявился эффект дублированного зрения, также называемый диопией. Шестикратный чемпион премьер-класса уже сталкивался с ним в 2011 году после падения в гонке класса Moto2 – но тогда быстро вернулся в форму.

Сейчас все оказалось много сложнее. Марку пришлось пропустить пару финальных Гран При, а всю зиму у него не было ответа, получится ли вообще продолжить карьеру.

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Однако в январе медики разрешили гонщику поездки на велосипеде, а затем и на кроссовом мотоцикле. На этой неделе он сказал, что хотел бы провести тесты на трассе Гран При, чтобы понять, готов ли вернуться к выступлениям и может ли рассчитывать на нормальный сезон. 

Компания Honda, за которую выступает гонщик, устроила ему заезды в португальском Портимане на модели RC213V-S, они прошли в воскресенье. Кадры с этих тестов были опубликованы в социальных сетях. 

 

Теперь Маркеса ждут новые консультации с медиками, которые должны дать ответ – поедет ли он в Малайзию, где 5-6 февраля стартует предсезонная подготовка MotoGP. 

Ранее Марку пришлось пропустить сезон 2020 года из-за падения на первом этапе в Хересе и сложностей, которые за этим последовали: гонщик слишком быстро вернулся в седло после первой операции на плече, из-за чего потребовалось новое вмешательство и долгая реабилитация. Он выиграл три гонки в чемпионате-2021, однако признавал, что рука пока не восстановилась на 100 процентов. 

Новый сезон MotoGP стартует 28 марта в Катаре.

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