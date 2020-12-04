В четверг шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес перенес операцию на правой руке. Это уже третье хирургическое вмешательство, после того как испанец сломал руку в первой гонке этого года, прошедшей в середине июля на трассе в Хересе.

Первая операция была сделана сразу после инцидента – и уже через несколько дней Маркес вернулся за руль мотоцикла, попытавшись принять участие во втором Гран При сезона. Однако под нагрузками металлическая пластина, которая фиксирует кость, сломалась. Гонщик (которому из-за этого потребовалась вторая операция) снялся с соревнований и пропустил все оставшиеся гонки сезона.

Судя по всему, попытка оперативно вернуться в седло стала большой ошибкой и привела к серьезным осложнениям. И ранее, и в последние недели Маркес консультировался сразу с несколькими хирургами – помимо тех, что занимались лечением гонщика сразу после инцидента.

В итоге третья операция была сделана в Мадриде и длилась, по разным данным, от 8-ми до 11-ти часов. В частности, для восстановления поврежденной плечевой кости (уже сделанные отверстия делают ее хрупкой и ограничивают возможности дальнейшего вмешательства) был использован фрагмент бедреной кости Маркеса.

По сообщениям врачей, восстановление после такой операции может занять до полугода. Между тем, новый сезон MotoGP должен стартовать через 4 месяца – 28 марта. Если Маркес вернется в гонки ровно через полгода после операции, он пропустит 6 из 20-ти запланированных на следующий год.