Маркес рассказал, почему возникли проблемы с новым байком

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Осенью прошлого года Марк Маркес упал на частной тренировке на кроссовой трассе и получил травму глазного нерва, из-за чего не мог длительное время тренироваться. Но в субботу, 5 февраля, испанец вернулся за руль байка – впервые после трехмесячного отсутствия.

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Сейчас на «Сепанге» проходят предсезонные тесты MotoGP, и на них Маркес первый раз опробовал последнюю версию байка Honda 2022 года – до этого испанец успел прокатиться лишь на прототипе нового мотоцикла во время сентябрьских заездов в Мизано.

«Сегодня я тестировал и старый, и новый байки – поэтому сразу понял, что хорошую скорость на одном быстром круге проще получить с мотоциклом этого года, – отметил Маркес. – Но это породило одну проблему: мне надо научиться лучше понимать переднюю часть байка. Это многое меняет.

Я сегодня дважды упал, но до сих пор не понимаю, почему допустил одну из этих ошибок, ведь я не делал ничего необычного. Так что из-за этих изменений и трехмесячного перерыва я оказался в ситуации, когда до сих пор остаюсь в неведении, как управлять этой техникой».

В прошлые годы, благодаря конструкции байка Honda, Маркес хорошо чувствовал переднюю часть мотоцикла – именно поэтому, еще до травмы руки, у него получалось отлавливать байк при входе в поворот. Но сейчас, по его словам, езда в таком стиле вызывает проблемы: «Пока что мне надо пожертвовать своей манерой езды. Сегодня я потерял переднюю часть байка, когда попробовал ехать, как обычно».