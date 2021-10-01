Маркеса раскритиковали из-за смерти брата Виньялеса

Смертельная авария кузена Маверика Виньялеса Дина Берты Веньялеса, который стал уже третьей жертвой мирового мотоспорта в этом сезоне, стала поводом для критики шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса. Против него высказался 37-летний мотогонщик Мишель Фабрицио, который в прошлом выступал в Мировом супербайке, в этом сезоне ездил в классе «Суперспорт».

После смерти Дина Берты Виньялеса Фабрицио заявил о завершении карьеры и высказался с обвинением в адрес Маркеса, припомнив давние слова Валентино Росси, который когда-то сам критиковал Маркеса за излишнюю рискованность.

«Росси говорил, что Маркес совершает излишне рискованные маневры и был прав, – заявил Фабрицио. – Марк стал тем, на кого все ориентируются. Сейчас молодые гонщики стараются повторить его технику, слишком часто обгоняют и излишне рискуют».

Сам Маркес воспринял обвинения в свой адрес скорее с удивлением и своей вины не признал.

«Для начала я хочу принести соболезнования Маверику и всей его семье, – начал Маркес. – Это тяжелый во всех отношениях год для мотоспортивного сообщества. Но мне непонятно, как в такой год гонщик может произносить подобные слова.

Не хочу тратить время на подобные комментарии. Когда я прочел их, то просто сказал про себя: «Ну ок». На самом деле лучшее, что можно сейчас сделать, это подумать о том, как улучшить безопасность гонок. Риск всегда будет, но мы можем и дальше его снижать».

Валентино Росси также прокомментировал трагедии с участием молодых мотогонщиков, не упомянув при этом Маркеса.

«Если поднять минимальный возраст гонщиков на год-два ситуация может улучшиться, но главная проблема не в этом, – сказал Росси. – В последние годы мы наблюдаем рост агрессивности на трассе. Организаторы и судьи молодежных соревнований должны тщательнее следить за поведением гонщиков, устанавливать более строгие правила и не скупиться на штрафы.

И надо помнить об уважении к другим участникам гонок, это важнее места на старте или результатов заездов. Случившееся должно стать ясным призывом к участникам молодежных гонок, так как сейчас мне страшно смотреть на то, что у них ам происходит на трассе. Надо понять, что гонщик должен заботиться не только о собственной безопасности, но и о целостности свого соперника».

Ближайший этап MotoGP пройдет уже в эти выходные на трассе в техасском Остине. Посмотреть квалификацию и гонку вы сможете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Льюис Дункан и Маттео Нуньес