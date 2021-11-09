Маркес пропустит и Валенсию, и тесты. Теперь из-за зрения

Предположение о том, что Марк Маркес пропустит не только Гран При Альгарве, но и финальный этап в Валенсии подтвердились. Более того, он пропустит и ноябрьские тесты новых байков MotoGP, говорится в сообщении команды Honda.

Последствия травмы головы гонщика, полученные им на тренировке в начале прошлой недели, оказались серьезнее незначительного сотрясения мозга. Медицинское обследование выявило паралич четвертого нерва, отвечающего за правую косую глазную мышцу. Это привело к тому, что у гонщика стало двоиться в глазах.

Команда уточняет, что точно такие же проблемы со зрением у Маркеса уже были в 2011 году. Тогда, выступая в Moto2, он упал, и ему в глаз попал гравий. В прошлый раз Маркес смог восстановить зрение и вернуться в гонки.

Этап в Валенсии станет уже четвертым, который Маркес пропустит в этом сезоне. Помимо Гран При в Португалии в прошлый уик-энд, он пропустил два первых этапа из-за того, что долечивал старую травму предплечья.

Гонка в Валенсии состоится уже в ближайшее воскресенье. Пока не ясно, кто заменит Маркеса, но скорее всего это вновь будет Штефан Брадль. Посмотреть заезды этапа вы сможете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».