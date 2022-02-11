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Предыдущая / «Я приехал не трассу чистить». Эспаргаро не понравились тесты MotoGP
MotoGP / Февральские тесты в Индонезии Новости

Маркес проиграл напарнику 1,3 с. на тестах. Вот его объяснение

По словам шестикратного чемпиона MotoGP, он берег силы для следующих дней тестов

Маркес проиграл напарнику 1,3 с. на тестах. Вот его объяснение
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В первый день тестов MotoGP на новой городской трассе в Индонезии Марк Маркес показал только 17-е время, в то время как его напарник по заводской команде Honda Пол Эспаргаро стал лучшим за день, привезя шестикратному чемпиону 1,3 секунды с круга.

При этом все времена сами по себе не показательны, так как утром трасса была быстрой и мокрой, а после обеда многие сократили свою программу. Об этом заявил и сам Маркес.

«В Малайзии я был быстр, но все же плохо чувствовал байк, – сказал Маркес. – Здесь ощущения от мотоцикла были лучше. Но нужно проверить это в следующие пару дней.

Что касается моей скорости, то большую часть кругов я проехал в начале дня, когда условия были не лучшими. А после перерыва решил расслабиться и поберечь силы на следующие дни».

Говоря о жалобах многих плотов на то, что ездить по такой трассе опасно, Маркес заявил, что лучше «раскатывать» трек, а не чистить его.

«Обычный день на новой трассе, – описал свои ощущения гонщик Honda. – Было очень грязно, очень сложно выбирать траекторию. Мне понравились первый и четвертый сектора. Второй сектор очень быстрый, к нему нужно готовиться. Это очень сложный трек, но на нем весело.

После красных флагов, на встрече с организаторами я выступил за то, чтобы поскорее убрать с трассы уборочные машины. Все, что они делали – это размазывали грязь по асфальту. В итоге было принято правильное решение, и я одним из первых выехал из боксов.

Под конец условия на трассе улучшились, по крайней мере пока придерживаешься раскатанной траектории. Выезжать за нее было очень опасно».

Дополнительная информация: Ореоль Пучдемон

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