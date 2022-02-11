Маркес проиграл напарнику 1,3 с. на тестах. Вот его объяснение

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В первый день тестов MotoGP на новой городской трассе в Индонезии Марк Маркес показал только 17-е время, в то время как его напарник по заводской команде Honda Пол Эспаргаро стал лучшим за день, привезя шестикратному чемпиону 1,3 секунды с круга.

При этом все времена сами по себе не показательны, так как утром трасса была быстрой и мокрой, а после обеда многие сократили свою программу. Об этом заявил и сам Маркес.

«В Малайзии я был быстр, но все же плохо чувствовал байк, – сказал Маркес. – Здесь ощущения от мотоцикла были лучше. Но нужно проверить это в следующие пару дней.

Что касается моей скорости, то большую часть кругов я проехал в начале дня, когда условия были не лучшими. А после перерыва решил расслабиться и поберечь силы на следующие дни».

Говоря о жалобах многих плотов на то, что ездить по такой трассе опасно, Маркес заявил, что лучше «раскатывать» трек, а не чистить его.

«Обычный день на новой трассе, – описал свои ощущения гонщик Honda. – Было очень грязно, очень сложно выбирать траекторию. Мне понравились первый и четвертый сектора. Второй сектор очень быстрый, к нему нужно готовиться. Это очень сложный трек, но на нем весело.

После красных флагов, на встрече с организаторами я выступил за то, чтобы поскорее убрать с трассы уборочные машины. Все, что они делали – это размазывали грязь по асфальту. В итоге было принято правильное решение, и я одним из первых выехал из боксов.

Под конец условия на трассе улучшились, по крайней мере пока придерживаешься раскатанной траектории. Выезжать за нее было очень опасно».

Дополнительная информация: Ореоль Пучдемон