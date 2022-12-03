Маркес призвал MotoGP не брать пример с Формулы 1
По мнению шестикратного чемпиона, боссам спорта следует очень внимательно следить, чтобы роль гонщика в результате оставалась выше, чем роль техники
В последние годы в MotoGP идет активное развитие техники – в том числе аэродинамических элементом и систем контроля дорожного просвета. Это постоянно приводит к разговорам о безопасности таких решений и их влиянии на качество шоу.
С сезона-2023 в регламенте будут запрещены любые устройства, влияющие на подвеску переднего колеса. Производители одобрили такой шаг, хотя в Ducati и назвали его неспортивным.
В интервью Motorsport.com самый успешный действующий гонщик MotoGP Марк Маркес поделился мыслями о нынешнем состоянии серии.
«Самые быстрые всегда будут впереди, – рассказал 29-летний испанец. – Точнее, сейчас это так, но с годами, по моим ощущениям, роль техники становится все больше в сравнении с гонщиком.
Однако пока человек все еще важнее машины. Во всяком случае, я верю в это. Но твоя зависимость от байка постоянно растет. Сделать сто-то, если он неконкурентоспособен, просто нереально.
Пока это еще не как в Формуле 1, которая является экстремальным примером противоположного свойства. Но мы движемся тем же путем, и тут нужно проявлять крайнюю осторожность.
Я уже говорил с людьми из Комиссии по безопасности, что нам нужно действовать аккуратно, так как гонщик должен оставаться более важным, чем его мотоцикл.
Это один момент. Но, с другой стороны, лучшие все равно остаются впереди: в прошедшем сезоне это были [Энеа] Бастьянини, [Францеско] Баньяя, [Фабио] Куартараро.
Посмотрим, удастся ли нам вмешаться в их спор в ближайшем будущем».
Марк Маркес, Repsol Honda Team
Фото: MotoGP
В 2022 году Маркес перенес уже четвертую операцию на правой руке, продолжая сложное восстановление после перелома двухлетней давности. По его словам, в управлении мотоциклами MotoGP остается все меньше от гонщика.
«Дело в том, что силы выравниваются, – объяснил гонщик Honda. – Это происходит из-за возможностей мотоциклов.
Прежде разница между заводской техникой и байками сателлитов была больше. Теперь ее почти нет, у сателлитов по сути фирменная техника и все необходимые инструменты.
Когда я только пришел [в премьер-класс], нельзя было при переключении на прямой на четвертую передачу сразу дать полный газ – мотоцикл вырывался из-под контроля, и ты должен был использовать задний тормоз, "играть" с крутящим моментом мотора, с расположением своего тела.
Сейчас на третьей и даже на второй передаче – благодаря аэродинамике и системе "холшот" можно газовать до отказа, словно едешь на мотоцикле Moto3.
Так что управление становится все менее зависимым от гонщика. Раньше было наоборот, тебе приходилось делать куда больше.
Может, еще и по этой причине силы выравниваются. Когда ты управлял всем сам, то было сложнее, происходило больше ошибок. Когда все решают возможности техники, ехать проще».
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По мнению шестикратного чемпиона, боссам спорта следует очень внимательно следить, чтобы роль гонщика в результате оставалась выше, чем роль техники
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