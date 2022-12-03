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MotoGP Новость

Маркес призвал MotoGP не брать пример с Формулы 1

По мнению шестикратного чемпиона, боссам спорта следует очень внимательно следить, чтобы роль гонщика в результате оставалась выше, чем роль техники

Льюис Дункан
Автор:
Маркес призвал MotoGP не брать пример с Формулы 1
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В последние годы в MotoGP идет активное развитие техники – в том числе аэродинамических элементом и систем контроля дорожного просвета. Это постоянно приводит к разговорам о безопасности таких решений и их влиянии на качество шоу. 

С сезона-2023 в регламенте будут запрещены любые устройства, влияющие на подвеску переднего колеса. Производители одобрили такой шаг, хотя в Ducati и назвали его неспортивным. 

В интервью Motorsport.com самый успешный действующий гонщик MotoGP Марк Маркес поделился мыслями о нынешнем состоянии серии. 

«Самые быстрые всегда будут впереди, – рассказал 29-летний испанец. – Точнее, сейчас это так, но с годами, по моим ощущениям, роль техники становится все больше в сравнении с гонщиком. 

Однако пока человек все еще важнее машины. Во всяком случае, я верю в это. Но твоя зависимость от байка постоянно растет. Сделать сто-то, если он неконкурентоспособен, просто нереально. 

Пока это еще не как в Формуле 1, которая является экстремальным примером противоположного свойства. Но мы движемся тем же путем, и тут нужно проявлять крайнюю осторожность. 

Я уже говорил с людьми из Комиссии по безопасности, что нам нужно действовать аккуратно, так как гонщик должен оставаться более важным, чем его мотоцикл. 

Это один момент. Но, с другой стороны, лучшие все равно остаются впереди: в прошедшем сезоне это были [Энеа] Бастьянини, [Францеско] Баньяя, [Фабио] Куартараро. 

Посмотрим, удастся ли нам вмешаться в их спор в ближайшем будущем».

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: MotoGP

В 2022 году Маркес перенес уже четвертую операцию на правой руке, продолжая сложное восстановление после перелома двухлетней давности. По его словам, в управлении мотоциклами MotoGP остается все меньше от гонщика. 

«Дело в том, что силы выравниваются, – объяснил гонщик Honda. – Это происходит из-за возможностей мотоциклов. 

Прежде разница между заводской техникой и байками сателлитов была больше. Теперь ее почти нет, у сателлитов по сути фирменная техника и все необходимые инструменты. 

Когда я только пришел [в премьер-класс], нельзя было при переключении на прямой на четвертую передачу сразу дать полный газ – мотоцикл вырывался из-под контроля, и ты должен был использовать задний тормоз, "играть" с крутящим моментом мотора, с расположением своего тела.  

Сейчас на третьей и даже на второй передаче – благодаря аэродинамике и системе "холшот" можно газовать до отказа, словно едешь на мотоцикле Moto3. 

Так что управление становится все менее зависимым от гонщика. Раньше было наоборот, тебе приходилось делать куда больше. 

Может, еще и по этой причине силы выравниваются. Когда ты управлял всем сам, то было сложнее, происходило больше ошибок. Когда все решают возможности техники, ехать проще».

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