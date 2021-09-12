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MotoGP / Гран При Арагона Новость

Маркес признал: он уже не способен на чудо-сейвы

Автор:
, главный редактор

По словам испанца, до травмы он запросто смог бы избежать половины падений, имевших место в этом сезоне

Маркес признал: он уже не способен на чудо-сейвы

По ходу третьей тренировки мотоциклетного Гран При Арагона, который проходит в эти выходные, очередным падением отметился Марк Маркес. Для испанца инцидент стал уже 18-м за сезон – по этому показателю шестикратный чемпион мира является лидером (хотя пропустил две гонки, восстанавливаясь после полученной больше года назад травмы).

 

До травмы испанец среди прочего славился как раз умением избегать падений, удерживая мотоцикл при очень больших углах наклона и выпрямляя его даже в моменты срыва передней шины в скольжение – когда, казалось бы, аварии не избежать. Однако пострадавшее в аварии правое плечо спортсмена до сих пор полностью не восстановилось и не позволяет Маркесу действовать столь же смело и рискованно, как раньше. И вчера в паддоке трассы «Моторленд Арагон» пилот признал, что сейчас он уже не способен удивить публику невероятными сейвами.

«Это – неприятная ситуация, с которой я раньше никогда не сталкивался, – признал испанец. – И я никому такого не пожелаю. Половины падений этого сезона два года назад я избежал бы. Но теперь слова “сейв”, похоже, больше нет в моем словаре.

Сегодня утром я вновь упал в ситуации, из которой легко выбрался бы раньше. Сегодня я, конечно, тоже мог избежать инцидента – просто проехать поворот медленнее. Но этот вариант – не для меня. Если меня заставят ехать гипер-безопасно, избегая риска падения – я тогда вообще откажусь выезжать на трассу».

Движение по трассе, где проходит этап MotoGP в эти выходные, осуществляется в направлении против часовой стрелки. Нагрузка на правую руку в этом случае меньше, чем при движении по часовой – и многие ожидали, что в таких условиях Маркес будет меньше чувствовать последствия травмы. Тем более, что в этом году испанец уже одержал одну победу – на трассе «Заксенринг», по конфигурации как раз похожей на «Моторленд Арагон». Но гонщик – даже показав в квалификации 4-й результат – попросил поклонников не ждать от него нового успеха.

«Я не могу выкладываться на максимум каждый круг. Это все-таки не “Заксенринг”. Хотя держаться в группе лидеров я все-таки могу».

Как сложится для Маркеса гонка – покажет прямая трансляция заезда на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», которая начнется в 14:25.

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Баньяя завоевал поул на этапе MotoGP в Арагоне

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Баньяя завоевал поул на этапе MotoGP в Арагоне
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