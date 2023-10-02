Маркес признал, что первый в сезоне подиум не повлияет на его будущее в MotoGP

В последний раз Марк Маркес поднимался на подиум MotoGP без малого год назад – в середине прошлого октября. В нынешнем сезоне форма Honda не позволяет испанцу претендовать на хорошие результаты – он пару раз финишировал в тройке в субботних спринтах, но в 101-й раз в карьере покорить пьедестал Гран При смог только в минувшее воскресенье в Японии.

Такого результата Марк добился именно в тот момент, когда всерьез раздумывает о будущим своих отношений с маркой, за которую выступал всю карьеру. В паддоке MotoGP ходят упорные слухи, что нынешняя форма Honda подтолкнет гонщика к досрочному разрыву контракта и переходу в лагерь Ducati.

Сам Маркес очень осторожно говорит о собственном будущем – и после японского подиума дал понять, что этот результат никак не скажется на его решении.

«Я не радуюсь, а сражаюсь со сложностями, – признался гонщик на медиа-сессии. – Мне проходится переживать бессонные ночи, раздумывая о собственном будущем.

Да, это романтическая история: первый подиум в сезоне, да еще на домашней трассе Honda, на глазах больших боссов.

Посмотрим, что будет дальше, но я всегда был привержен бренду на 100 процентов – и сохраню эту приверженность».

Последнюю фразу гонщик использует часто: он уже пояснял, что эти слова касаются срока действия контракта.

Впереди Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

По ходу первого круга гонки на «Мотеги» Маркес вместе с большой группой других гонщиков поехал на пит-лейн и пересел на мотоцикл, на котором стояла дождевая резина.

Испанец продолжил борьбу шестым и начал отыгрывать позиции. Когда судьи остановили гонку после 12 кругов из 24 запланированных, Марк уже был третьим – обойти Марко Бедзекки из VR46 ему удалось буквально за несколько поворотов до красных флагов.

«Я понимал, что это будет долгая гонка, – рассказал Маркес. – Вначале было важно не уничтожить шины, когда воды было еще не так много.

Затем дождь усилился, и ощущения от мотоцикла тоже стали улучшаться».

Гонщик добавил, что считает верным решением остановить Гран При из-за погодных условий.

«Я выл на трассе одним из быстрейших, но первым поднял руку [призывая судей вывесить красные флаги], – объяснил он. – Ситуация стала слишком сложной, аквапланирование возникало постоянно.

К тому же, двум парням впереди меня [Хорхе Мартину и Франческо Баньяе] было, что терять, они ведь сражаются за чемпионство. Так что остановка гонки была верным решением – вдобавок, уже начинало смеркаться».

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