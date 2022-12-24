Маркес предупредил Honda об уходе, если та не прибавит

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Марк Маркес доминировал в мотоциклетном чемпионате с момента дебюта в 2013 году, выиграв шесть титулов за семь лет. Но падение на первом этапе сезона-2020 в Хересе привело к сложному перелому руки и разделило карьеру испанца на «до» и «после».

Если прежде Маркес, неизменно выступающий за Repsol Honda, одержал 56 побед и без малого сотню раз поднимался на подиум, то после сложного возвращения и череды операций испанец испытывает серьезные проблемы. Отчасти они связаны с его физической формой, но и скорость мотоцикла тоже вызывает серьезные вопросы – прошедший сезон Honda завершила последней в зачете производителей.

Его нынешний контракт действует до конца 2024-го, и в интервью Motorsport.com Марк рассказал, что благодарен команде, которая поддерживала его в сложный период, но сейчас всерьез раздумывает над тем, продолжать ли сотрудничества с Honda.

«Я испытываю к ним серьезное уважение, потому что все два года, что я был травмирован, они общались со мной и относились ко мне действительно по-особенному, – рассказал 29-летний испанец. – Так что и для меня Honda всегда будет занимать особое место.

Но на дворе уже 2022 год, и мои мысли сейчас только о том, как вернуться на вершину. Если это не получится, и я буду чувствовать, что не располагаю необходимыми инструментами – придется искать тот вариант, который будет для меня наилучшим».

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В прошедшем сезоне Марк провел 12 Гран При, в которых однажды стартовал с поула и один раз поднялся на подиум. Он завершил чемпионат лишь 13-м в общем зачете, но все равно стал лучшим представителем Honda.

«Я уже сказал команде о своих взглядах, – объяснил шестикратный чемпион премьер-класса. – Но пока хочу остаться с Honda, в этом моя цель. Однако есть и более важная – выигрывать новые титулы. Именно с прицелом на нее я и смотрю в будущее».

Он добавил: «Я соблюдал все прежние контракты и ставил Honda на первое место. Я не начинал разговоры с кем-то еще, не переговорив прежде с Honda. Если ты уважаешь команду, она будет уважать тебя. Ну а если нет – то и в ответ ничего не жди.

Посмотрим, что принесет будущее. Знать это невозможно. Я мечтаю остаться с Honda. Но моя главная мечта – вновь выигрывать чемпионаты».

Напарником Марка в заводской команде в новом сезоне будет чемпион 2020 года Хоан Мир. За сателлита LCR выступят Алекс Ринс, перешедший, как и Мир, из закрытой Suzuki,и Такааки Накагами.