Маркес после аварии на разминке пропустит гонку MotoGP

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Марк Маркес не сможет выйти на старт мотоциклетного Гран При Индонезии, который должен сегодня состояться на трассе в Мандалике. Медики не допустили испанца на старт после серьезного инцидента, произошедшего на утренней разминке. Шестикратный чемпион мира потерял контроль над мотоциклом в 7-м повороте на скорости около 180 км/ч, столкнувшись с т.н. хайсайдом – ситуацией, когда гонщика буквально подбрасывает в воздух, когда задняя шина после срыва в скольжение резко вновь обретает сцепление с трассой.

Маркес самостоятельно покинул место инцидента, но сразу же был отправлен в ближайшую к трассе больницу. Как сообщил медицинский директор чемпионата Анхель Шарте, у гонщика не было найдено никаких серьезных повреждений – и Маркес достаточно быстро вернулся в паддок. Но предосторожности ради медики приняли решение не допускать шестикратного чемпиона мира на старт.

Сегодняшнее падение стало для Маркеса уже четвертым за уик-энд. На протяжении всего уик-энда пилоты, выступающие на мотоциклах Honda, страдают из-за нехватки сцепления с трассой – в частности, в субботней квалификации Маркес и его напарник Пол Эспаргаро показали только 15-й и 16-й результаты.

Тем временем старт гонки в Мандалике был перенесен на неопределенное время из-за начавшегося сильного дождя.

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