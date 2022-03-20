Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Куартараро назвал два секрета своей скорости в Индонезии Следующая / Старт гонки MotoGP в Индонезии отложен из-за дождя
MotoGP / Гран При Индонезии Новости

Маркес после аварии на разминке пропустит гонку MotoGP

У шестикратного чемпиона мира не зафиксировано серьезных повреждений, и все-таки врачи не допустили пилота Honda на старт гонки

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Маркес после аварии на разминке пропустит гонку MotoGP
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Марк Маркес не сможет выйти на старт мотоциклетного Гран При Индонезии, который должен сегодня состояться на трассе в Мандалике. Медики не допустили испанца на старт после серьезного инцидента, произошедшего на утренней разминке. Шестикратный чемпион мира потерял контроль над мотоциклом в 7-м повороте на скорости около 180 км/ч, столкнувшись с т.н. хайсайдом – ситуацией, когда гонщика буквально подбрасывает в воздух, когда задняя шина после срыва в скольжение резко вновь обретает сцепление с трассой.

 

Маркес самостоятельно покинул место инцидента, но сразу же был отправлен в ближайшую к трассе больницу. Как сообщил медицинский директор чемпионата Анхель Шарте, у гонщика не было найдено никаких серьезных повреждений – и Маркес достаточно быстро вернулся в паддок. Но предосторожности ради медики приняли решение не допускать шестикратного чемпиона мира на старт.

Сегодняшнее падение стало для Маркеса уже четвертым за уик-энд. На протяжении всего уик-энда пилоты, выступающие на мотоциклах Honda, страдают из-за нехватки сцепления с трассой – в частности, в субботней квалификации Маркес и его напарник Пол Эспаргаро показали только 15-й и 16-й результаты.

Читайте также:

Тем временем старт гонки в Мандалике был перенесен на неопределенное время из-за начавшегося сильного дождя.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Куартараро назвал два секрета своей скорости в Индонезии
Предыдущая новость

Куартараро назвал два секрета своей скорости в Индонезии
Следующая новость

Старт гонки MotoGP в Индонезии отложен из-за дождя

Старт гонки MotoGP в Индонезии отложен из-за дождя
Загрузить комментарии
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Оливейра на КТМ выиграл мокрую гонку MotoGP в Индонезии Гран При Индонезии
MotoGP

Оливейра на КТМ выиграл мокрую гонку MotoGP в Индонезии

Старт гонки MotoGP в Индонезии отложен из-за дождя Гран При Индонезии
MotoGP

Старт гонки MotoGP в Индонезии отложен из-за дождя

Хюлькенберг: Разница между поколениями машин Ф1 не так велика Гран При Бахрейна
Формула 1

Хюлькенберг: Разница между поколениями машин Ф1 не так велика

Марк Маркес Больше от
Марк Маркес
Маркес: Возможно, это самая крупная авария в моей жизни Гран При Индонезии
MotoGP

Маркес: Возможно, это самая крупная авария в моей жизни

Пилоты Honda: Мы провалили квалификацию из-за шин Гран При Индонезии
MotoGP

Пилоты Honda: Мы провалили квалификацию из-за шин

Маркес снова упал. И пожаловался на новый для него байк Гран При Индонезии
MotoGP

Маркес снова упал. И пожаловался на новый для него байк

Repsol Honda Team Больше от
Repsol Honda Team
Восстановится ли Маркес на 100%? В Honda усомнились
MotoGP

Восстановится ли Маркес на 100%? В Honda усомнились

Repsol Honda показала мотоцикл, на котором поедет Маркес
MotoGP

Repsol Honda показала мотоцикл, на котором поедет Маркес

Маркес сделал еще шаг к возвращению – провел тесты в Портимане
MotoGP

Маркес сделал еще шаг к возвращению – провел тесты в Портимане

Самое важное:

Маркес: Возможно, это самая крупная авария в моей жизни
MotoGP MotoGP

Маркес: Возможно, это самая крупная авария в моей жизни

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии

Оливейра на КТМ выиграл мокрую гонку MotoGP в Индонезии
MotoGP MotoGP

Оливейра на КТМ выиграл мокрую гонку MotoGP в Индонезии

Старт гонки MotoGP в Индонезии отложен из-за дождя
MotoGP MotoGP

Старт гонки MotoGP в Индонезии отложен из-за дождя

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.