Маркес попросил не ждать от него многого в 2022 году

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Перед стартом гонки в Портимане ожидалось, что Марк Маркес станет одним из ее основных героев, но лидер Honda финишировал только шестым, проиграв 16 секунд победившему Фабио Куартараро.

Испанец сейчас даже не входит в десятку лидеров общего зачета MotoGP – отчасти потому, что вынужденно пропустил гонки в Индонезии и Аргентине из-за проблем со здоровьем.

Он признался, что пока Honda не в состоянии претендовать на победы: «Я знаю, что все ожидают от меня очень многого, а некоторые полагают, будто я еду медленнее, чем могу.

Но сейчас мы просто не в состоянии претендовать на победы. Утром воскресенья [в Портимане] я попробовал на разминке атаковать на пределе.

Конечно, один круг – это всего лишь один круг. Но ощущения все равно были не самыми верными. К гонке мы немного поменяли настройки, и это принесло пользу. Но этого недостаточно, и с первых кругов неприятные ощущения вернулись.

Не помогли даже хороший старт и первый круг. Скорости все равно не было. Так что я просто пытался сделать все, что было возможно – пытался найти свой ритм и выстроить гонку.

Но мы все равно проиграли 16 секунд. Да, можно было быстрее проходить первые круги, но у нас все равно не было темпа, чтобы отыгрывать позиции. Это совсем не то, чего мы хотим, но пока ситуация такова.

Дело не только во мне и не только в мотоцикле. Мы не в самой простой ситуации, но все продолжают работу. И мне очень нужна помощь от байка».

Он добавил: «Да, мне удалось стать лучшим среди тех, кто выступает на Honda. Но моя цель совсем не в этом. Я стремлюсь сражаться за самые высокие позиции. Пока все идет иначе. Да, на этой трассе у нас почти не было тестов – но это не оправдание, так как их не было ни у кого».

Сезон MotoGP продолжится уже в следующие выходные в Хересе.