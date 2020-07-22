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Маркес попробует вернуться в MotoGP на ближайшем этапе

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Маркес попробует вернуться в MotoGP на ближайшем этапе
Автор:
, Редактор Ф1
22 июл. 2020 г., 14:47

Гонщик Honda, сломавший руку в прошлое воскресенье, рассматривает возможность выступить на Гран При Андалусии в ближайший уик-энд

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес попал в серьезную аварию по ходу первой гонки нового сезона. Медики диагностировали у него перелом плечевой кости и во вторник провели операцию, вставив титановую пластину. 

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Ранее самым ранним вариантом возвращения испанца считался этап в Брно. Однако успешно проведенная операция, которая подтвердила отсутствие повреждений нерва, позволила высказать предположение о выступлении гонщика Honda в ближайший уик-энд на Гран При Андалусии в том же Хересе.

В среду утром Маркес покинул больницу и вернулся к себе домой для продолжения реабилитации. В этот же день барселонская газета El Periodico de Catalunya написала о его планах вернуться в седло байка спустя пять дней после падения. 

Издание пишет, что Марк попробует проехать в гонке и заработать очки, даже понимая, что не сможет выступить в полную силу. В нынешнем сезоне подтверждены 13 Гран При, возможно увеличение их числе до 15. Потому времени нагнать соперников у испанца почти нет. 

По мнению репортеров El Periodico de Catalunya, чемпион мира попробует принять участие в пятничных тренировках, после чего будет делать выводы о своей готовности продолжать уик-энд. По правилам он должен принять окончательное решение до начала субботней квалификации. 

Уик-энд Гран При Андалусии 25-26 июля в полном объеме покажет  видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Андалусии
Местонахождение Херес
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Команды Repsol Honda Team
Автор Люк Смит

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