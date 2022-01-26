Маркес поправился. Он примет участие в тестах MotoGP

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Заводская команда Honda объявила о том, что Марк Маркес примет участие в предсезонных тестах MotoGP, которые стартуют 5 февраля в Сепанге. Он также поедет на следующие тесты в Индонезии.

Осенью прошлого года Маркес упал на частной тренировке на кроссовой трассе и получил травму глазного нерва. Из-за этого у него стало наблюдаться раздвоение в глазах.

Маркес пропустил два последних Гран При 2021 года и постсезонные тесты. Его состояние не позволяло делать прогноз о том, когда он сможет вернуться. Проблема заключалась в том, что травма не являлась операбельной, и спортсмену оставалось рассчитывать только на самостоятельное восстановление, которое могло и не наступить.

К счастью, после всех обследований врачи пришли к выводу, что сейчас Маркес полностью восстановился, а его зрение позволяет чемпиону MotoGP вернуться в гонки.

В Сепанге Маркес впервые с Гран При Эмилли-Романьи сядет в седло мотоцикла класса MotoGP. При этом в январе он уже провел частные тесты в Арагоне и Портимао на дорожных спортивных мотоциклах Honda.