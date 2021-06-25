Маркес попал в серьезную аварию на тренировке в Ассене: фото

Очередной уик-энд MotoGP стартовал в Нидерландах. По ходу пятничных заездов Марк Маркес попал в серьезную аварию в 11-м повороте. Он не смог удержать равновесие и вылетел из седла.

Испанец приземлился на колени, однако все же смог самостоятельно покинуть место происшествия.

Позже пресс-служба MotoGP опубликовала кадры возвращения победителя Гран При Германии в боксы своей команды Honda.

Теперь Марку предстоит получить одобрение врачей для продолжения выступлений.

Быстрейшим в обеих тренировках ТТ Assen стал Маверик Виньялес из Yamaha.

В этот уик-энд телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» покажут в прямом эфире квалификации и гонки всех классов на голландской трассе. Трансляции заездов MotoGP и в субботу, и в воскресенье начнутся в 14:20.