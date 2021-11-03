Маркес получил травму головы на тренировке и пропустит этап MotoGP

Заявления японской команды было опубликовано во вторник поздно вечером. Из него следует, что шестикратный чемпион премьер-класса Марк Маркес попал в аварию по ходу тренировок на бездорожье, и характер повреждений не позволит испанцу выступить в предстоящем Гран При.

Медики объяснили, что сотрясение является легким, но Марку лучше избегать перегрузок.

В заявлении HRC говорится: «В прошедшую субботу Марк Маркес готовился к Гран При Алгарве и проводил обычную внедорожную тренировку, во время которой упал и получил легкое сотрясение мозга.

Проведя дома несколько дней, он по-прежнему не чувствовал себя здоровым – в понедельник Марка осмотрели доктора для проверки его состояния.

В качестве меры предосторожности Маркес не примет участия в Гран При Алгарве в этот уик-энд».

В Honda пока не сделали объявления о том, будет ли кто-то заменять их лидера, но самой очевидной кандидатурой выглядит гонщик-испытатель Штефан Брадль.

За две гонки до конца сезона MotoGP Маркес занимает шестое место в общем зачете, оставаясь лучшим представителем Honda.

Увидеть, как в отсутствие Марка будет складываться борьба в Портмане, вы сможете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».