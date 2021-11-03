Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Миллер не оправдал доверие Ducati
MotoGP / Гран При Альгарве Новости

Маркес получил травму головы на тренировке и пропустит этап MotoGP

Автор:

Honda официально подтвердила, что у испанского пилота диагностировали сотрясений мозга и он не выйдет на старт в этот уик-энд в Алгарве

Маркес получил травму головы на тренировке и пропустит этап MotoGP

Заявления японской команды было опубликовано во вторник поздно вечером. Из него следует, что шестикратный чемпион премьер-класса Марк Маркес попал в аварию по ходу тренировок на бездорожье, и характер повреждений не позволит испанцу выступить в предстоящем Гран При.

Медики объяснили, что сотрясение является легким, но Марку лучше избегать перегрузок. 

В заявлении HRC говорится: «В прошедшую субботу Марк Маркес готовился к Гран При Алгарве и проводил обычную внедорожную тренировку, во время которой упал и получил легкое сотрясение мозга. 

Проведя дома несколько дней, он по-прежнему не чувствовал себя здоровым – в понедельник Марка осмотрели доктора для проверки его состояния.

В качестве меры предосторожности Маркес не примет участия в Гран При Алгарве в этот уик-энд».

В Honda пока не сделали объявления о том, будет ли кто-то заменять их лидера, но самой очевидной кандидатурой выглядит гонщик-испытатель Штефан Брадль.

За две гонки до конца сезона MotoGP Маркес занимает шестое место в общем зачете, оставаясь лучшим представителем Honda. 

 

Увидеть, как в отсутствие Марка будет складываться борьба в Портмане, вы сможете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Миллер не оправдал доверие Ducati
Предыдущая новость

Миллер не оправдал доверие Ducati
Загрузить комментарии
Больше от
Льюис Дункан
«Невероятная тупость». Биндер рассказал о падении перед стартом Гран При Мизано
MotoGP

«Невероятная тупость». Биндер рассказал о падении перед стартом

Ducati станет официальным поставщиком электробайков MotoE
MotoE

Ducati станет официальным поставщиком электробайков MotoE

Формула 2 в 2022 году приедет в Сочи, а Формула 3 – нет
Формула 2

Формула 2 в 2022 году приедет в Сочи, а Формула 3 – нет

Марк Маркес Больше от
Марк Маркес
Почему Маркес вновь побеждает? У него асимметричный комбинезон!
MotoGP

Почему Маркес вновь побеждает? У него асимметричный комбинезон!

Маркес удивился своей скорости в Остине: Я ехал плохо! Гран При Америк
MotoGP

Маркес удивился своей скорости в Остине: Я ехал плохо!

Куартараро назвал трассу в Остине опасной для MotoGP Гран При Америк
MotoGP

Куартараро назвал трассу в Остине опасной для MotoGP

Repsol Honda Team Больше от
Repsol Honda Team
Honda продолжит делать байк под Маркеса. Напарник не против
MotoGP

Honda продолжит делать байк под Маркеса. Напарник не против

Honda может использовать шасси 2022 года уже в этот уик-энд Гран При Арагона
MotoGP

Honda может использовать шасси 2022 года уже в этот уик-энд

Маркес: Восстановление руки идет хуже ожиданий Гран При Штирии
MotoGP

Маркес: Восстановление руки идет хуже ожиданий

Самое важное:

Маркес получил травму головы на тренировке и пропустит этап MotoGP
MotoGP MotoGP

Маркес получил травму головы на тренировке и пропустит этап MotoGP

Миллер не оправдал доверие Ducati
MotoGP MotoGP

Миллер не оправдал доверие Ducati

Почему Yamaha проигрывает в дождь? Росси назвал причину
MotoGP MotoGP

Почему Yamaha проигрывает в дождь? Росси назвал причину

Янноне так и не смог найти альтернативу мотогонкам
MotoGP MotoGP

Янноне так и не смог найти альтернативу мотогонкам

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.