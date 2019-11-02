Маркес получил предварительное разрешение выступить в гонке после аварии

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес упал во время квалификации Гран При Малайзии. Испанец не смог завершить сессию, получив ряд ушибов после падения во втором повороте. На стартовой решетке он окажется только 11-м.

После падения испанский гонщик прошел медицинскую проверку и получил предварительное разрешение на участие в гонке.

«Физически он пострадал, потому что у него несколько ушибов, особенно в нижней части тела, – объяснил доктор Анхель Чарте. – Но первые тесты не выявили переломов или внутренних травм. Мы прописали ему противовоспалительное лечение, а завтра утром посмотрим, как изменится его состояние. Пока он готов выступать в завтрашней гонке, но посмотрим, что будет дальше».

Маркес досрочно гарантировал себе чемпионский титул в этом сезоне. Он выиграл пять последних гонок подряд.

С первого места в Малайзии будет стартовать Фабио Куартараро.

Посмотреть гонку в Малайзии, как и все остальные этапы MotoGP этого сезона, можно на Моторспорт.ТВ

Дополнительная информация: Герман Гарсия Касанова