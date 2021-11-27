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MotoGP Новости

Маркес показался на публике. И выглядел зрячим

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Шестикратный чемпион MotoGP пообщался с молодыми гонщиками и внешне ничем не выдавал наличие у себя травмы

Маркес показался на публике. И выглядел зрячим

Марк Маркес пропустил два последних этапа MotoGP, после того, как получил травму из-за падения на тренировке около месяца назад. До сих пор о его здоровье приходили тревожные новости.

Так, в команде Honda сообщали, что Маркес получил травму четвертого глазного нерва, который отвечает за работу мышцы, регулирующей положение глаза, и в результате у гонщика стало двоиться в глазах.

Испанец пропустил осенние тесты мотоциклов 2022 года, и там глава команды сказал, что следующая медицинская проверка ждет гонщика только на Рождество, и что до того момента нельзя сказать, когда он сможет вернуться в седло.

Однако в минувший четверг Маркес неожиданно появился на мероприятии для молодых испанских мотогонщиков в возрасте 10-13 лет, которое они с братом Алексом организуют уже в шестой раз. На видео с мероприятия Марк ничем не выдавал проблем со зрением и вообще наличие травмы, хотя сам он на мотоцикл не сел.

 

«Надеюсь, он будет на предсезонных тестах в Сепанге, – сказал Алекс Маркес, младший из братьев и гонщик дочерней команды LCR Honda. – Это важно и для него, и для нас, и для Honda, так как он может дать важные комментарии по поводу мотоцикла нового сезона. Я даже не сомневаюсь, что сам буду в Сепанге, но хорошо бы, чтобы там были все четверо гонщиков на Honda, что позволит нам добиться прогресса».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова

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