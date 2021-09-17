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MotoGP / Гран При Сан-Марино Новости

Маркес перестал испытывать удовольствие от гонок

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Шестикратный чемпион MotoGP признался, что главной проблемой для него остается боль, вызванная травмой

Маркес перестал испытывать удовольствие от гонок

После падения в Хересе в 2020 году и вызванной им травмы Марк Маркес в этом сезоне вернулся в MotoGP, но пока не продемонстрировал своей прежней скорости (хотя и выиграл одну гонку в Германии). Накануне Гран При Сан-Марино гонщик Honda признался, что боль от старых травм до сих пор не проходит, и это как минимум мешает ему получать удовольствие от гонок.

«Конечно я стараюсь гоняться и навязывать борьбу, стараюсь улучшить свой уровень, но удовольствия от выступлений не получаю, – признался Маркес. – Быть может, сейчас я с удовольствием могу проехать несколько кругов, но потом боль возвращается и об удовольствии речи уже не идет.

Так что главной моей целью сейчас является то, чтобы выступления вновь доставляли мне радость. Как только это получится, я смогу стать быстрее.

Сейчас после гонки мне мне требуются несколько дней отдыха, что вообще-то много. Но иначе боль возвращается. Я не так привык работать. Но для начала мне придется поработать над собой».

Гонка на автодроме в Мизано состоится в это воскресенье в 15:00 по московскому времени. Посмотреть ее, а также субботнюю квалификацию, которая начнется в 15:10, вы сможете на «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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