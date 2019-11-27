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Маркес перенесет операцию на правом плече

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Маркес перенесет операцию на правом плече
Автор:
27 нояб. 2019 г., 06:40

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес в среду перенесет операцию на правом плече, проблемы с которым возникли после падения в квалификации на этапе в Малайзии.

Марк Маркес упал с мотоцикла во втором повороте «Сепанга» в начале ноября. Считалось, что тогда испанец избежал травм.

Однако в этот понедельник в Хересе Маркес попал в аварию в последнем повороте. Сначала Марка доставили в медицинский центр, где сообщили, что проблем нет. Однако позже выяснилось, что в той аварии в Малайзии он действительно правое повредил плечо, а падением в Хересе усугубил травму.

В Honda подтвердили, что Маркес перенесет операцию в Барселоне в среду «в качестве превентивной меры после медицинской консультации».

Почти ровно год назад Маркесу потребовалась операция на левом плече, проблемы с которым преследовали гонщика на протяжении всего сезона-2018.

Неясно, как новая операция повлияет на предсезонную подготовку, но травма не считается такой серьезной, как его предыдущая.

«Этой зимой я хотел бы провести хороший отпуск и спокойно отдохнуть после классного сезона-2019 – однако пришлось отправиться на операцию на правом плече, – сказал Маркес. – Все в курсе, что прошлая зима вышла для меня очень непростой, потребовалась операция на левом плече, которое было очень, очень повреждено. Я не хочу, чтобы мое правое плечо в будущем было в таком же состоянии, поэтому я много общался с врачами, чтобы узнать все варианты.

До "Мотеги" у меня были некоторые проблемы с плечом, а затем после аварии в Малайзии возник подвывих. Здесь, на тестах, возник еще один подвывих после аварии, поэтому с врачами мы решили, что лучше всего сделать операцию, чтобы избежать ситуации, в которой мы были с другим плечом».

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