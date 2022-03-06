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MotoGP Новости

Маркес оценил шансы на победу в гонке. Их мало

Гонщик пока не может найти лимит байка и считает, что его усилий недостаточно для выигрыша

Маркес оценил шансы на победу в гонке. Их мало
Льюис Дункан
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По итогам субботней квалификации в Катаре гонщик Repsol Honda Маркс Маркес занял третью позицию. Еще до начала уик-энда шестикратный чемпион MotoGP отмечал, что не сможет бороться за победу на трассе «Лосаиль», – и в субботу, несмотря на хороший темп, Маркес повторил свои слова.

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«Для меня самым важным этапом стала четвертая тренировка, во время которой у меня был стабильный темп и хорошие времена кругов, – сказал испанец. – Посмотрим завтра. Нужно будет следить за многими факторами: состояние шин и количество топлива, следить за трассой и так далее – к тому же, это первая гонка нового сезона.

Субботним утром я был далеко от других парней, но вечером уже смог их нагнать. Лично мне этого достаточно: я доволен таким темпом, потому как – и это правда – я сейчас не самый быстрый парень в пелотоне. Я определенно могу бороться за высокие позиции – но не за победу.

Все зависит от условий, поскольку, например, Suzuki была одной из быстрейших весь уик-энд, а вчера у нее возникли сложности – стоит понимать, что в воскресенье все может измениться. Моя главная задача – проехать 22 круга подряд. Я чувствую себя хорошо, без какой-либо боли, так что это делает меня счастливым.

Я все еще не понимаю, где лимит байка. Как вы могли заметить, в эти выходные я не падал: обычно я слетаю с байка в одной из тренировок».

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