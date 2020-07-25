Восьмикратный чемпион MotoGP Марк Маркес снялся с Гран При Андалусии. Причиной послужил перелом нескольких костей правой руки на предыдущем этапе в Хересе. После той аварии спортсмен перенес операцию.

На субботней тренировке Гран При Андалусии пилот возобновил выступления в MotoGP, но не смог удержаться в темпе конкурентов. В свободных заездах Маркес показал 19 время. В квалификации Марк не совершил ни одного быстрого круга. После этого команда объявила о том, что действующий чемпион не будет участвовать в воскресной гонке.

В последний раз Маркес-старший пропускал гонку в Валенсии в 2011 году: в тот раз Марк не вышел на старт заезда Moto2 из-за травмы. В премьер-классе MotoGP испанец до сих пор не пропускал ни одного этапа.

Другие травмированные пилоты MotoGP рассчитывают выйти на старт завтрашней гонки. Выступающий с переломом плеча Алекс Ринс начнет борьбу 13-м, имеющий травму запястья Кэл Кратчлоу квалифицировался 13-м. Гонка в Хересе начнется в воскресенье, 26 июля, в 15:00 по московскому времени. Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» покажет ее в прямом эфире.

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