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MotoGP / Февральские тесты на «Сепанге» / Новость

Маркес объяснил свое второе падение за два дня

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Маркес объяснил свое второе падение за два дня
Автор:
10 февр. 2020 г., 03:05

По словам шестикратного чемпиона мира, по ходу воскресных заездов он «потребовал от тела слишком много». Однако испанец считает, что команде надо беспокоиться скорее о мотоцикле, чем о физическом состоянии своего лидера.

Марк Маркес показал 12-е время по ходу третьего и последнего дня предсезонных тестов, проходивших на трассе «Сепанг». Испанец на четыре десятых секунды отстал от обладателя лучшего времени – Фабио Куартараро на Yamaha – и не смог избежать падения. Которое стало уже вторым за два дня.

«К середине дня я сильно устал, – рассказал шестикратный чемпион мира по окончании заездов. – И днем я упал, потому что телу не хватало тонуса. Утром я потребовал от тела слишком много, пытался силой преодолеть те ограничения, которые у меня есть – и дошел до предела возможностей. Эти ограничения и привели к падению. В другой ситуации я мог бы удержать байк, но не сейчас – тело просто не слушалось».

Маркес принял участие в тестах, не восстановившись полностью после осенней операции на плече. За три дня испанец проехал больше 100 кругов – но далекая от идеала физическая форма все-таки давала о себе знать.

«Правая дельтовидная мышца сейчас работает не больше чем на 60 % от того, как должна. Я даже не думал раньше, что ее состояние имеет настолько большое значение. Думал, что на тестах мне будет полегче», – резюмировал пилот Honda.

При всем этом испанец считает, что его команда должна сконцентрироваться прежде всего на работе с мотоциклом – в силу того, что соперники в межсезонье добились серьезного прогресса.

«Меня сейчас беспокоит скорее мотоцикл, чем моя форма, – пояснил Маркес. – То, как мы показали себя на «Сепанге», не внушает мне особого оптимизма. Соперники явно прибавили. На этой трассе и с этим уровнем сцепления с трассой быстрее всех Ринс и Виньялес. Мы не смотрим на это сложа руки, но надо продолжать работу и двигаться вперед».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Февральские тесты на «Сепанге»
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Команды Repsol Honda Team
Автор Ориоль Пучдемон

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