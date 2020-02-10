Маркес объяснил свое второе падение за два дня
По словам шестикратного чемпиона мира, по ходу воскресных заездов он «потребовал от тела слишком много». Однако испанец считает, что команде надо беспокоиться скорее о мотоцикле, чем о физическом состоянии своего лидера.
Марк Маркес показал 12-е время по ходу третьего и последнего дня предсезонных тестов, проходивших на трассе «Сепанг». Испанец на четыре десятых секунды отстал от обладателя лучшего времени – Фабио Куартараро на Yamaha – и не смог избежать падения. Которое стало уже вторым за два дня.
«К середине дня я сильно устал, – рассказал шестикратный чемпион мира по окончании заездов. – И днем я упал, потому что телу не хватало тонуса. Утром я потребовал от тела слишком много, пытался силой преодолеть те ограничения, которые у меня есть – и дошел до предела возможностей. Эти ограничения и привели к падению. В другой ситуации я мог бы удержать байк, но не сейчас – тело просто не слушалось».
Маркес принял участие в тестах, не восстановившись полностью после осенней операции на плече. За три дня испанец проехал больше 100 кругов – но далекая от идеала физическая форма все-таки давала о себе знать.
«Правая дельтовидная мышца сейчас работает не больше чем на 60 % от того, как должна. Я даже не думал раньше, что ее состояние имеет настолько большое значение. Думал, что на тестах мне будет полегче», – резюмировал пилот Honda.
При всем этом испанец считает, что его команда должна сконцентрироваться прежде всего на работе с мотоциклом – в силу того, что соперники в межсезонье добились серьезного прогресса.
«Меня сейчас беспокоит скорее мотоцикл, чем моя форма, – пояснил Маркес. – То, как мы показали себя на «Сепанге», не внушает мне особого оптимизма. Соперники явно прибавили. На этой трассе и с этим уровнем сцепления с трассой быстрее всех Ринс и Виньялес. Мы не смотрим на это сложа руки, но надо продолжать работу и двигаться вперед».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Февральские тесты на «Сепанге»
|Пилоты
|Марк Маркес В Магазин
|Команды
|Repsol Honda Team
|Автор
|Ориоль Пучдемон
Маркес объяснил свое второе падение за два дня
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