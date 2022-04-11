Маркес объяснил, почему проиграл старт в Остине

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес пропустил два этапа нового сезона чемпионата из-за поврежденного глазного нерва, но, к счастью, смог восстановиться к минувшему этапу серии в американском Остине.

Читайте также: Маркес вернется в MotoGP на этапе в Остине

Несмотря на только девятое место по итогам квалификации, испанец все равно считался одним из фаворитов на победу в гонке. Однако более успешному выступлению помешала техническая проблема, из-за которой Маркес сразу же – во время старта – откатился на последнюю позицию.

Читайте также: Бастьянини выиграл в Остине и вернулся в лидеры MotoGP

Маркес посчитал, что он включил ограничитель скорости, и признал о наличии дальнейших проблем и во время самого заезда – тем не менее это не помешало испанцу прорваться из самого конца пелотона и финишировать шестым. «У нас была техническая проблема, но Honda разбирается с причинами произошедшего, – рассказал шестикратный чемпион. – Они более-менее уже что-то знают, но пока продолжают изучать. Когда я приехал на старт, то увидел какие-то сигнальные лампочки на приборной панели. Я попытался стартовать и не потерять много позиций, но байк вел себя как сумасшедший.

С начала гонки и до первого поворота скорости у мотоцикла не было совсем – поэтому я подумал, что включил лимитатор скорости. Я даже проверил, правильна ли моя догадка – но оказалось, что нет. Эти лампочки горели на протяжении всего заезда: однако, к счастью, когда девайс, отвечающий за подъем уровня байка во время старта, отключился, мотоцикл начал работать более-менее нормально. Но не идеально, потому что все еще что-то было не так.

Я выложился на полную, и где-то за 5-6 кругов до конца мое тело сказало мне, мол, хватит. И затем я просто пытался продолжить гонку, и даже в таком состоянии мне удалось финишировать с хорошим темпом. Моей целью было обретение уверенности и проведение уик-энда без падений – доктор сказал мне, что все позади, но я все равно волновался о своем здоровье. Это не тот результат, что мы ожидали, но уверенности за этот этап точно прибавилось».

Читайте также: Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Остине