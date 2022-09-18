Маркес объяснил, как устроил две аварии на одном круге

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В конце весны Марк Маркес объявил, что берет перерыв от выступлений в мотогоночном чемпионате мира, чтобы всерьез заняться своим здоровьем. Изначально испанец вообще не хотел возвращаться до старта нового чемпионата, но Honda убедила своего многолетнего лидера, что его помощь на осенних этапах позволит лучше подготовить мотоцикл для следующего сезона.

В итоге шестикратный чемпион стал участником Гран При Арагона. В квалификации гонщик показал только 13-й результат, однако отличный старт позволил Марку разом подняться на шестое место.

На выходе из третьего поворота Маркес чуть потерял темп, и сзади в него врезался лидер общего зачета MotoGP Фабио Куартараро, потерявший после этого равновесие. Видео этого момента можно посмотреть здесь.

Фрагмент обтекателя от Yamaha француза застрял в задней части мотоцикла Марка, что вынудило его замедлиться и привело к новому столкновению: на выходе из седьмого поворота в Honda влетел Такааки Накагами, также оказавшийся на асфальте.

Если для Куартараро падение обошлось без травм, то японский гонщик получил рваные раны на двух пальцах руки.

«Это правда, у меня понесло задок [в третьем повороте], и я чуть прикрыл газ, – рассказал Маркес после схода на пит-лейне. – Но потеря темпа была совсем незначительной.

Всему виной то, что Фабио ехал на совершенно минимальном расстоянии за мной, так как хотел провести обгон или изменить траекторию, как он уже не раз делал прежде.

Меня чуть снесло, я был на правильной траектории, это произошло из-за холодных шин, как часто случается. Наше столкновение стало гоночным происшествием. Просто не повезло, что Фабио оказался настолько близко».

Третий поворот после старта. Марк Маркес (№93) и Фабио Куартараро (№20) пока на безопасной дистанции Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Гонщик продолжил: «На входе в пятый поворот я ощутил, что [с мотоциклом] что-то не так и попробовал понять, в чем дело. Но в шестом и седьмом поворотах все было нормально.

В седьмом меня обогнал Накагами, но после этого выехал за пределы трассы. Мы были рядом, я чуть впереди – и решил применить механизм ускоренного разгона (так называемый "холшот" – прим.ред.).

Но в этот момент мое заднее колесо заблокировалось. Я уже изучил повторы, причем очень внимательно. Там видно, как из-под моего обтекателя вылетают посторонние обломки.

С заблокированным колесом мотоцикл потащило вправо, темпа не было. После второй аварии я сошел – но, на самом деле, причиной схода стало самое первое столкновение с Фабио».

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

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