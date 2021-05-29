Маркес объяснил игры в квалификации своей слабостью

На мотоциклетном Гран При Италии, который в эти выходные проходит на трассе в Муджелло, Маверик Виньялес впервые по ходу сезона не попал в число 12-ти лучших на квалификации.

Гонщик Yamaha не смог попасть в первую десятку по итогам тренировок и был вынужден начать борьбу за места на стартовом поле в первом сегменте. При этом во второй попытке определенные неудобства испанцу явно создавал его соотечественник Марк Маркес. На разгонном круге многократный чемпион мира сел на хвост пилоту Yamaha, рассчитывая получить выгоду от слип-стрима за спиной соперника. Виньялес несколько раз замедлялся, жестикулировал в адрес Маркеса и в конце круга даже съехал на пит-лейн, проехал по нему и вновь выехал на трассу. Гонщик Honda при этом повторял все действия соперника.

На какое-то время Маркес оказался впереди, но на быстром круге все-таки снова занял место за спиной Виньялеса – и использовал слип-стрим так, как рассчитывал изначально. Круг шестикратного чемпиона оказался быстрее, что дало возможность гонщику Honda пройти во второй сегмент (где он показал 11-й результат). Пилот Yamaha пошел на еще один быстрый круг, но по его ходу сбросил темп – и начнет воскресную гонку с 13-й позиции.

Действия Маркеса вызвали возмущение руководителя команды Yamaha Массимо Мерегалли, который поделился своими эмоциями с журналистами: «Похоже, Марк Маркес чувствует себя все лучше – вот, он и вести себя начал так, как раньше. Но в реальности он сделал то, чего не должен был делать. Очень хочется кое-что сказать по этому поводу – но я не буду этого делать. Надеюсь, когда-нибудь на это обратят внимание судьи – ибо, с моей точки зрения, так себя вести нечестно».

Маверик Виньялес Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Сам Виньялес, что любопытно, не воспользовался возможностью упрекнуть соперника: «Я не могу никак это прокомментировать. В целом я просто был недостаточно быстр. Если честно, после первой тренировки у меня не было хорошего чувства мотоцикла – ситуация должна была улучшаться, но она только ухудшалась. Так что, никаких отговорок.

Я был достаточно сконцентрирован на своем быстром круге. И проехал хороший круг – просто его не хватило для попадания во второй сегмент. Не сказал бы, что меня беспокоило присутствие Марка за спиной. Я знал, что он был сзади – но я также знал, что смогу пройти дальше, если совершу по-настоящему хороший круг. Так что, Марк хорошо разыграл свои карты – а нам надо рассчитывать на новый день».

Возможно, что причиной спокойствия Виньялеса был разговор с Маркесом после окончания квалификации – о нем журналистам рассказал сам шестикратный чемпион мира.

«Я должен извиниться – знаю, что действовал не совсем честно. Поэтому я подошел к Маверику и сказал, что у него есть основания злиться на меня. Но дело в том, что после неплохого утра днем я чувствовал себя очень плохо. Из-за своего физического состояния, из-за настройки мотоцикла. На последней тренировке я заехал в боксы до истечения отведенного времени и сказал, что не чувствую байк нормально, что вообще ничего толком не чувствую.

И все, что оставалось в этой ситуации – ехать следом за кем-нибудь. Посмотрели на результаты – самым быстрым был Виньялес. Вот я и поехал за ним. Хотелось бы мне быть в другой ситуации и ехать, не оглядываясь ни на кого и никого не подлавливая – так ведь уже много раз было в предыдущие годы. Так что, я использовал единственную возможность хоть как-то улучшить свой результат.

Марк Маркес Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В целом сегодня я чувствовал сегодня лучше, чем вчера – но днем рука стала слабеть, – продолжил Маркес, до сих пор восстанавливающийся после перелома, из-за которого пропустил почти весь прошлый сезон и две первых гонки нынешнего. – И множество перекладок на трассе добавляет проблем.

Болит плечо, вчера немного болела рука, сегодня еще и шея заболела. Шейные мышцы пока работают не так хорошо, как раньше – да и с точки зрения силы обеих рук я еще не пришел в нужную форму. А по ходу дня ситуация становилась все хуже, боль расползалась от плеча по всем направлениям.

Сегодня я в шутку сказал Маверику: мол, завтра-то ты точно меня объедешь. По большому счету, позиция на финише сейчас не особо важная – 14-я, 10-я, 8-я… Не особо думаю о том, каким финиширую – важно наматывать круги и километры. Это все не очень просто с психологической точки зрения, но другого выхода нет».

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