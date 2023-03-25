Маркес обогнал Баньяю в первой квалификации сезона MotoGP

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Марк Маркес попал в финал дебютной квалификации сезона в Портимане только через первый сегмент – в тренировках, как и по ходу всех зимних тестов, у его Honda совсем не было темпа, позволяющего претендовать на многое. Но в решающий момент испанец проехал круг за 1:37.226 и завоевал поул

Показанное Марком время стало новым рекордом трассы, а сам 30-летний гонщик Honda выиграл квалификацию в 65-й раз в карьере и всего во второй после 2019 года.

Главный фаворит Франческо Баньяя, упавший в субботней утренней тренировке, лидировал в промежуточном протоколе до последних минут, но в итоге остался вторым, уступив шесть сотых секунды.

Вместе с ними место в первом ряду займет Хорхе Мартин из Pramac Ducati.

Франческо Баньяя, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Следом расположились сильнейшие представители Aprilia и KTM – Мигель Оливейра и Джек Миллер соответственно. Примечательно, что оба гонщика только этой зимой сменили производителя.

Лишь результат Yamaha не вызвал оптимизма – чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро остался только 11-м. Также стоит отметить, что все представители Honda, за исключением Маркеса, и вовсе не смогли пройти в финал квалификации.

Пол Эспаргаро вынужден был отказаться от продолжения уик-энда после серьезного падения в пятницу – медики запретили испанцу возвращаться на мотоцикл.

Уже в субботу участники Гран При Португалии проведут первый в истории MotoGP 20-минутный спринт, решетка которого также будет сформирована по итогам квалификации.

Результаты квалификации Гран При Португалии (финал)