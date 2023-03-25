Маркес обогнал Баньяю в первой квалификации сезона MotoGP
Воареки всем предсезонным раскладам, шестикратный чемпион из Honda завоевал поул Гран При Португалии, опередив на 0,064 секунды действующего обладателя титула из Ducati
Марк Маркес попал в финал дебютной квалификации сезона в Портимане только через первый сегмент – в тренировках, как и по ходу всех зимних тестов, у его Honda совсем не было темпа, позволяющего претендовать на многое. Но в решающий момент испанец проехал круг за 1:37.226 и завоевал поул
Показанное Марком время стало новым рекордом трассы, а сам 30-летний гонщик Honda выиграл квалификацию в 65-й раз в карьере и всего во второй после 2019 года.
Главный фаворит Франческо Баньяя, упавший в субботней утренней тренировке, лидировал в промежуточном протоколе до последних минут, но в итоге остался вторым, уступив шесть сотых секунды.
Вместе с ними место в первом ряду займет Хорхе Мартин из Pramac Ducati.
Франческо Баньяя, Ducati Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Следом расположились сильнейшие представители Aprilia и KTM – Мигель Оливейра и Джек Миллер соответственно. Примечательно, что оба гонщика только этой зимой сменили производителя.
Лишь результат Yamaha не вызвал оптимизма – чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро остался только 11-м. Также стоит отметить, что все представители Honda, за исключением Маркеса, и вовсе не смогли пройти в финал квалификации.
Пол Эспаргаро вынужден был отказаться от продолжения уик-энда после серьезного падения в пятницу – медики запретили испанцу возвращаться на мотоцикл.
Уже в субботу участники Гран При Португалии проведут первый в истории MotoGP 20-минутный спринт, решетка которого также будет сформирована по итогам квалификации.
Результаты квалификации Гран При Португалии (финал)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|1
|Марк Маркес
|Honda
|1'37.226
|173.435
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'37.290
|0.064
|0.064
|173.320
|3
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1'37.454
|0.228
|0.164
|173.029
|4
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|1'37.521
|0.295
|0.067
|172.910
|5
|Джек Миллер
|KTM
|1'37.549
|0.323
|0.028
|172.860
|6
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1'37.584
|0.358
|0.035
|172.798
|7
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|1'37.598
|0.372
|0.014
|172.774
|8
|Марко Беццекки
|Ducati
|1'37.616
|0.390
|0.018
|172.742
|9
|Лука Марини
|Ducati
|1'37.622
|0.396
|0.006
|172.731
|10
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'37.880
|0.654
|0.258
|172.276
|11
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'37.920
|0.694
|0.040
|172.205
|12
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'38.136
|0.910
|0.216
|171.826
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