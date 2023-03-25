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Маркес обогнал Баньяю в первой квалификации сезона MotoGP

Воареки всем предсезонным раскладам, шестикратный чемпион из Honda завоевал поул Гран При Португалии, опередив на 0,064 секунды действующего обладателя титула из Ducati

Александр Кабановский
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Маркес обогнал Баньяю в первой квалификации сезона MotoGP
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Марк Маркес попал в финал дебютной квалификации сезона в Портимане только через первый сегмент – в тренировках, как и по ходу всех зимних тестов, у его Honda совсем не было темпа, позволяющего претендовать на многое. Но в решающий момент испанец проехал круг за 1:37.226 и завоевал поул

Показанное Марком время стало новым рекордом трассы, а сам 30-летний гонщик Honda выиграл квалификацию в 65-й раз в карьере и всего во второй после 2019 года. 

Главный фаворит Франческо Баньяя, упавший в субботней утренней тренировке, лидировал в промежуточном протоколе до последних минут, но в итоге остался вторым, уступив шесть сотых секунды. 

Вместе с ними место в первом ряду займет Хорхе Мартин из Pramac Ducati.

Франческо Баньяя, Ducati Team

Франческо Баньяя, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Следом расположились сильнейшие представители Aprilia и KTM – Мигель Оливейра и Джек Миллер соответственно. Примечательно, что оба гонщика только этой зимой сменили производителя. 

Лишь результат Yamaha не вызвал оптимизма – чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро остался только 11-м. Также стоит отметить, что все представители Honda, за исключением Маркеса, и вовсе не смогли пройти в финал квалификации. 

Пол Эспаргаро вынужден был отказаться от продолжения уик-энда после серьезного падения в пятницу – медики запретили испанцу возвращаться на мотоцикл.

Уже в субботу участники Гран При Португалии проведут первый в истории MotoGP 20-минутный спринт, решетка которого также будет сформирована по итогам квалификации.

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Результаты квалификации Гран При Португалии (финал)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв Отставание км/ч
1 Spain Марк Маркес Honda 1'37.226     173.435
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'37.290 0.064 0.064 173.320
3 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'37.454 0.228 0.164 173.029
4 Portugal Мигель Оливейра Aprilia 1'37.521 0.295 0.067 172.910
5 Australia Джек Миллер KTM 1'37.549 0.323 0.028 172.860
6 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'37.584 0.358 0.035 172.798
7 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'37.598 0.372 0.014 172.774
8 Italy Марко Беццекки Ducati 1'37.616 0.390 0.018 172.742
9 Italy Лука Марини Ducati 1'37.622 0.396 0.006 172.731
10 France Жоан Зарко Ducati 1'37.880 0.654 0.258 172.276
11 France Фабио Куартараро Yamaha 1'37.920 0.694 0.040 172.205
12 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'38.136 0.910 0.216 171.826
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