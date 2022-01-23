Маркес об опасных тренировках: Иначе чемпионом не стать

Марк Маркес пропустил два последних этапа MotoGP 2021 года из-за травмы, полученной в результате тренировки на внедорожной трассе. В результате проблем с глазным нервом у гонщика стало двоиться в глазах. Его возвращение в гонки до сих пор под вопросом.

Вся эта история вызвала много вопросов о том, стоило ли вообще подвергать себя рискам и тренироваться таким образом, если падения столь опасны? И какой пример тем самым Маркес подает молодым спортсменам.

«Тренировки на кроссовом байке опасны, – согласился Маркес. – Но также опасно ездить и на супербайке по иными трассам. В любом случае, необходимо как-то тренироваться. Сидя на диване легко избежать травм. Но так чемпионат не выиграешь.

Я тренировался всего 20 минут. Собирался проехать еще пару кругов и остановиться. Я упал в повороте, ударился головой, но сам поднялся, поднял байк, доехал до конца круга, потом отправился домой, принял душ. И только спустя три часа заметил, что с моим зрением что-то не то.

Я позвонил доктору, и он сказал сохранять спокойствие и подождать неделю. И только тогда мы поняли, что все серьезно, и сделали официальное заявление».

Комментируя свое нынешнее состояние Маркес сказал: «Ситуация со старыми травмами руки и плеча улучшилась, но со зрением нужно что-то придумать, чтобы я мог полноценно провести сезон в MotoGP».

Дополнительная информация: Уайт Мейз