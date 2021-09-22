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MotoGP Новости

Маркес о новом байке Honda: «Шаг вперед, шаг назад»

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Шестикратный чемпион MotoGP впервые оценил новый мотоцкл для сезона 2022 года

Маркес о новом байке Honda: «Шаг вперед, шаг назад»

Вчера в Мизано завершился первый тест мотоциклов MotoGP для сезона 2022 года. Лучшее время осталось за победителем прошедшего здесь же в выходные Гран При Сан-Марино Франческо Баньяя на Ducati. Лидер команды Honda Марк Маркес по скорости оказался только 15-м, уступив времени Баньяи около секунды.

После заездов Маркес рассказал, что Honda серьезно обновила концепцию мотоцикла, но идеальным его называть пока что очень рано.

«Мы сделали большой шаг вперед, но и такой же шаг назад, – сказал Маркес. – В некоторых местах мы здорово прибавили, в других все еще проигрываем. На самом деле в мотоцикле множество новых деталей, это не маленькое обновление. К тому же пока мне приходилось осторожничать, так как у нас здесь только один экземпляр мотоцикла 2022 года.

Не могу вам сказать, что улучшилось наибольшим образом. Но в этом году мы уступали на выходе из поворотов, где не хватало сцепления и разгонной динамики. Вот это мы и пытаемся исправить».

Прямые трансляции с этапов MotoGP вы можете смотреть в эфире телеканала и на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова

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